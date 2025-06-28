28 июня 2025

Рейс из Екатеринбурга в курортный город перенесли дважды за утро. Скрин

Рейс до Хургады из Кольцово перенесли два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс перенесли суммарно более чем на восемь часов
Рейс перенесли суммарно более чем на восемь часов Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс UJ-724 авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Хургаду на восемь часов. Изначально самолет перенесли на четыре часа, однако после перенесли еще раз. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 07:45, однако его перенесли на 12:20. Спустя всего пару часов, рейс опять перенесли. В этот раз, самолет должен покинуть Кольцово в 16:20.

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В аэропорту Кольцово задержался рейс UJ-724 авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Хургаду на восемь часов. Изначально самолет перенесли на четыре часа, однако после перенесли еще раз. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 07:45, однако его перенесли на 12:20. Спустя всего пару часов, рейс опять перенесли. В этот раз, самолет должен покинуть Кольцово в 16:20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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