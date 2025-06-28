Рейс перенесли суммарно более чем на восемь часов
В аэропорту Кольцово задержался рейс UJ-724 авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Хургаду на восемь часов. Изначально самолет перенесли на четыре часа, однако после перенесли еще раз. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 07:45, однако его перенесли на 12:20. Спустя всего пару часов, рейс опять перенесли. В этот раз, самолет должен покинуть Кольцово в 16:20.
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