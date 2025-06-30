30 июня 2025

В Азербайджане задержана сотрудница российского видеоагентства Ruptly

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Азербайджанские силовики забрали Гусейнову в отдел полиции
Азербайджанские силовики забрали Гусейнову в отдел полиции Фото:
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В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

В Азербайджане задержана сотрудница российского видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова, находившаяся в стране с частным визитом. Об этом сообщает агентство «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на родных журналистки. По данным издания, Гусейнова также имеет гражданство Азербайджана.

Инцидент произошел после того, как по просьбе редакции Гусейнова направилась к месту задержания других журналистов Sputnik для видеосъемки происходящего. О задержании дочери журналистам сообщила мать Гусейновой, подтвердив, что она находится в отделении полиции. «Сотрудница действительно была задержана, сейчас она в полиции», — рассказала мать журналистки.

В настоящий момент связь с Гусейновой отсутствует, обстоятельства происшествия уточняются. Официальные комментарии правоохранительных органов Азербайджана по поводу задержания гражданки России и сотрудницы иностранного СМИ пока не поступали.

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В Азербайджане задержана сотрудница российского видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова, находившаяся в стране с частным визитом. Об этом сообщает агентство «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на родных журналистки. По данным издания, Гусейнова также имеет гражданство Азербайджана. Инцидент произошел после того, как по просьбе редакции Гусейнова направилась к месту задержания других журналистов Sputnik для видеосъемки происходящего. О задержании дочери журналистам сообщила мать Гусейновой, подтвердив, что она находится в отделении полиции. «Сотрудница действительно была задержана, сейчас она в полиции», — рассказала мать журналистки. В настоящий момент связь с Гусейновой отсутствует, обстоятельства происшествия уточняются. Официальные комментарии правоохранительных органов Азербайджана по поводу задержания гражданки России и сотрудницы иностранного СМИ пока не поступали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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