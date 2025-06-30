30 июня 2025

На вокзале Екатеринбурга из отеля выпал приезжий

© Служба новостей «URA.RU»
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Ларьки у ЖД вокзала. Екатеринбург, вокзал, жд вокзал, вокзал жд
ЧП произошло вечером 30 июня Фото:

Из смарт-отеля на ЖД-вокзале Екатеринбурга выпал мужчина. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

По его словам, мужчину обнаружили поздно вечером 30 июня. На месте происшествия работали силовики. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В ведомстве сообщили, что мужчина выпал с четвертого этажа, но выжил. «Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность пострадавшего — это житель Омской области, мужчина 1984 г. р., проживавший в указанном хостеле. Со множественными травмами, полученными в результате падения, мужчину с места происшествия забрала реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По факту случившегося транспортной полицией Екатеринбурга проводится проверка, в рамках которой будут установлены все точные обстоятельства случившегося и принято соответствующее процессуальное решение», — отметили в транспортной полиции.

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Из смарт-отеля на ЖД-вокзале Екатеринбурга выпал мужчина. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. По его словам, мужчину обнаружили поздно вечером 30 июня. На месте происшествия работали силовики. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. В ведомстве сообщили, что мужчина выпал с четвертого этажа, но выжил. «Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность пострадавшего — это житель Омской области, мужчина 1984 г. р., проживавший в указанном хостеле. Со множественными травмами, полученными в результате падения, мужчину с места происшествия забрала реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По факту случившегося транспортной полицией Екатеринбурга проводится проверка, в рамках которой будут установлены все точные обстоятельства случившегося и принято соответствующее процессуальное решение», — отметили в транспортной полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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