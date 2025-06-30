На вокзале Екатеринбурга из отеля выпал приезжий

01 июля 2025 в 10:56 Размер текста - 17 +

ЧП произошло вечером 30 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU Из смарт-отеля на ЖД-вокзале Екатеринбурга выпал мужчина. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. По его словам, мужчину обнаружили поздно вечером 30 июня. На месте происшествия работали силовики. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. В ведомстве сообщили, что мужчина выпал с четвертого этажа, но выжил. «Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность пострадавшего — это житель Омской области, мужчина 1984 г. р., проживавший в указанном хостеле. Со множественными травмами, полученными в результате падения, мужчину с места происшествия забрала реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По факту случившегося транспортной полицией Екатеринбурга проводится проверка, в рамках которой будут установлены все точные обстоятельства случившегося и принято соответствующее процессуальное решение», — отметили в транспортной полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из смарт-отеля на ЖД-вокзале Екатеринбурга выпал мужчина. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. По его словам, мужчину обнаружили поздно вечером 30 июня. На месте происшествия работали силовики. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. В ведомстве сообщили, что мужчина выпал с четвертого этажа, но выжил. «Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность пострадавшего — это житель Омской области, мужчина 1984 г. р., проживавший в указанном хостеле. Со множественными травмами, полученными в результате падения, мужчину с места происшествия забрала реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По факту случившегося транспортной полицией Екатеринбурга проводится проверка, в рамках которой будут установлены все точные обстоятельства случившегося и принято соответствующее процессуальное решение», — отметили в транспортной полиции.