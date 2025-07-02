Когда появится список машин, которые можно использовать в такси после принятия нового закона

Минпромторг раскроет список машин-такси осенью
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Перечень моделей для работы в такси станет известен в сентябре
Перечень моделей для работы в такси станет известен в сентябре Фото:

Список автомобилей, допущенных к использованию в таксопарках после введения в действие закона о локализации такси, планируется сформировать в сентябре. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Я думаю, что осенью, постараемся как можно раньше, в сентябре этот приказ будет выпущен. Не будем затягивать здесь, все модели нам понятны, все планы по локализации известны. Но еще раз повторю, это касается как наших традиционных производителей, так и тех, кто взял на себя высокие обязательства и выполняет их», — сказал Алиханов во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что зарубежных производителей машин, работающих на территории России, следует побуждать к внедрению отечественной автоэлектроники в свою продукцию. 

В конце мая президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий введение обязательных требований к степени локализации автомобилей, используемых в такси. Данные положения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Вместе с тем, установленные требования не распространяются на транспортные средства, которые будут внесены в региональные реестры до указанной даты. Такие автомобили смогут продолжать использоваться для работы в такси и после начала действия новых норм.

Ранее стало известно, что в России планируют создать специальную машину для такси, как это было в Советском Союзе. В то время это был, к примеру, «ГАЗ-М1». С таким решением транспортные компании обратились в Минпромторг и к российским производителям. В письме они указали, что необходимо также усилить рулевую рейку и подвеску, а также оснастить машины гидромеханической коробкой передач, которой нет в отечественных моделях. Перечень таких авто планируется разработать до конца года. 

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Список автомобилей, допущенных к использованию в таксопарках после введения в действие закона о локализации такси, планируется сформировать в сентябре. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. «Я думаю, что осенью, постараемся как можно раньше, в сентябре этот приказ будет выпущен. Не будем затягивать здесь, все модели нам понятны, все планы по локализации известны. Но еще раз повторю, это касается как наших традиционных производителей, так и тех, кто взял на себя высокие обязательства и выполняет их», — сказал Алиханов во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что зарубежных производителей машин, работающих на территории России, следует побуждать к внедрению отечественной автоэлектроники в свою продукцию.  В конце мая президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий введение обязательных требований к степени локализации автомобилей, используемых в такси. Данные положения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Вместе с тем, установленные требования не распространяются на транспортные средства, которые будут внесены в региональные реестры до указанной даты. Такие автомобили смогут продолжать использоваться для работы в такси и после начала действия новых норм. Ранее стало известно, что в России планируют создать специальную машину для такси, как это было в Советском Союзе. В то время это был, к примеру, «ГАЗ-М1». С таким решением транспортные компании обратились в Минпромторг и к российским производителям. В письме они указали, что необходимо также усилить рулевую рейку и подвеску, а также оснастить машины гидромеханической коробкой передач, которой нет в отечественных моделях. Перечень таких авто планируется разработать до конца года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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