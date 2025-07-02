Появилось полное видео задержания главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

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После задержания Шыхлински увезли на допрос
После задержания Шыхлински увезли на допрос Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Появилась полная запись задержания лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински. Видео с камер наблюдения опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по кадрам, в операции участвовали более десяти силовиков. Они оперативно скрутили Шыхлински и его сына — Мутвалы. Задержанных рассадили по разным машинам и увезли.

По словам источника URA.RU в силовой среде, Шыхлински-старший может подозреваться в организации убийств и покушении в 2001, 2010 и 2011 годах. После допроса силовики отпустили его домой, не предъявив никаких обвинений.

Ранее по подозрению в этих преступлениях прошлых лет арестовали пятерых уроженцев Азербайджана. Никто из них не признает свою вину. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Появилась полная запись задержания лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински. Видео с камер наблюдения опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по кадрам, в операции участвовали более десяти силовиков. Они оперативно скрутили Шыхлински и его сына — Мутвалы. Задержанных рассадили по разным машинам и увезли. По словам источника URA.RU в силовой среде, Шыхлински-старший может подозреваться в организации убийств и покушении в 2001, 2010 и 2011 годах. После допроса силовики отпустили его домой, не предъявив никаких обвинений. Ранее по подозрению в этих преступлениях прошлых лет арестовали пятерых уроженцев Азербайджана. Никто из них не признает свою вину. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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