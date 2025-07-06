Украинский дрон сбили над Смоленской областью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки дроном ВСУ жертв не обнаружено
В результате атаки дроном ВСУ жертв не обнаружено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Смоленской областью силы ПВО РФ сбили один беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. 

«Продолжаются налеты БПЛА на территорию Смоленской области. Нейтрализован еще один украинский беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он уточнил, что погибших и раненых не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Ранее, 5 июля, в результате атаки украинских беспилотников на транспортные средства в Белгородской области пострадали три человека. В селе Никольское FPV-дрон повредил маршрутный автобус, ранен водитель, выбиты стекла и поврежден кузов, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Смоленской областью силы ПВО РФ сбили один беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.  «Продолжаются налеты БПЛА на территорию Смоленской области. Нейтрализован еще один украинский беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он уточнил, что погибших и раненых не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Ранее, 5 июля, в результате атаки украинских беспилотников на транспортные средства в Белгородской области пострадали три человека. В селе Никольское FPV-дрон повредил маршрутный автобус, ранен водитель, выбиты стекла и поврежден кузов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...