Следователи возбудили дело после двух смертей на соревнованиях в Кировске

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении организаторов забега в Мурманской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении организаторов забега в Мурманской области Фото:

В городе Кировск Мурманской области возбуждено уголовное дело из-за смерти двух человек 6 июля во время трейлового забега «Хибины» с элементами горного бега. В Следственном комитете РФ по региону сообщили, что дело проходит по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас на месте трагедии следователи продолжают работу по выяснению обстоятельств и причин произошедшего.

«Следственными органами СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований», — передает telegram-канал регионального Следкома. По предварительным данным, во время спортивного мероприятия погибли двое участников: женщина 1963 года рождения из Санкт-Петербурга и мужчина 1978 года рождения из Москвы.

Трагедия произошла, предварительно, из-за сложных погодных условий. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что мероприятие организовала частная компания, передает «Национальная служба новостей». 

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В городе Кировск Мурманской области возбуждено уголовное дело из-за смерти двух человек 6 июля во время трейлового забега «Хибины» с элементами горного бега. В Следственном комитете РФ по региону сообщили, что дело проходит по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас на месте трагедии следователи продолжают работу по выяснению обстоятельств и причин произошедшего. «Следственными органами СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований», — передает telegram-канал регионального Следкома. По предварительным данным, во время спортивного мероприятия погибли двое участников: женщина 1963 года рождения из Санкт-Петербурга и мужчина 1978 года рождения из Москвы. Трагедия произошла, предварительно, из-за сложных погодных условий. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что мероприятие организовала частная компания, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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