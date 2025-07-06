Два спортсмена скончались во время спортфеста в Мурманской области

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Трейл «Хибины», на котором погибли участники, был организован частной компанией
Трейл «Хибины», на котором погибли участники, был организован частной компанией Фото:

Во время проведения трейлового забега «Хибины» в Мурманской области погибли двое участников. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

«В ходе проведения трейла „Хибины“ произошла трагедия — по предварительным данным в результате сложных погодных условий погибли два человека», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он принес соболезнования родным и близким погибших участников. 

Губернатор подчеркнул, что трейл «Хибины» организован частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы. Ситуацию он взял на личный контроль. 

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Во время проведения трейлового забега «Хибины» в Мурманской области погибли двое участников. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис. «В ходе проведения трейла „Хибины“ произошла трагедия — по предварительным данным в результате сложных погодных условий погибли два человека», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он принес соболезнования родным и близким погибших участников.  Губернатор подчеркнул, что трейл «Хибины» организован частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы. Ситуацию он взял на личный контроль. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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