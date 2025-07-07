Саудиты отказались от привычного формата выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Фото

Площадь павильона Саудовской Аравии на «Иннопроме» превысила 1,5 тысячи кв.м

07 июля 2025 в 20:41 Размер текста - 17 +

Аравийцы были облачены в традиционные национальные костюмы Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2025» Саудовская Аравия, выступающая в статусе страны-партнера на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, продемонстрировала радикальный отход от привычного формата презентаций. Вместо национальных танцев и дегустации традиционной кухни Эр-Рияд сделал акцент на инновации. Королевство подготовило самый масштабный павильон площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров, а возглавил делегацию министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф. Подробнее — в материале URA.RU. Главной темой стенда стал мегапроект NEOM — город будущего, который призван стать символом новой индустриализации страны и внедрения передовых технологий. Гости павильона могли ознакомиться с инновационными решениями крупнейших компаний Саудовской Аравии, а также с разработками малого и среднего бизнеса. Все экспонаты были представлены в цифровом формате: вместо крупногабаритной техники и макетов использовались современные мультимедийные экраны, на которых демонстрировались достижения королевства. В отличие от многих других стран-участников «Иннопрома» Саудовская Аравия отказалась от традиционных культурных программ с танцами, песнями и дегустацией национальных блюд. Это решение связано не только с соблюдением строгих норм шариата, но и с желанием подчеркнуть технологический вектор развития. Такой подход стал неожиданным для многих гостей, привыкших к более праздничному формату презентации стран на выставке. С 7 по 10 июля в Екатеринбурге проводится промышленная выставка «Иннопром». В нынешнем году партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. Основные события и самые актуальные новости — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Саудовская Аравия, выступающая в статусе страны-партнера на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, продемонстрировала радикальный отход от привычного формата презентаций. Вместо национальных танцев и дегустации традиционной кухни Эр-Рияд сделал акцент на инновации. Королевство подготовило самый масштабный павильон площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров, а возглавил делегацию министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф. Подробнее — в материале URA.RU. Главной темой стенда стал мегапроект NEOM — город будущего, который призван стать символом новой индустриализации страны и внедрения передовых технологий. Гости павильона могли ознакомиться с инновационными решениями крупнейших компаний Саудовской Аравии, а также с разработками малого и среднего бизнеса. Все экспонаты были представлены в цифровом формате: вместо крупногабаритной техники и макетов использовались современные мультимедийные экраны, на которых демонстрировались достижения королевства. В отличие от многих других стран-участников «Иннопрома» Саудовская Аравия отказалась от традиционных культурных программ с танцами, песнями и дегустацией национальных блюд. Это решение связано не только с соблюдением строгих норм шариата, но и с желанием подчеркнуть технологический вектор развития. Такой подход стал неожиданным для многих гостей, привыкших к более праздничному формату презентации стран на выставке. С 7 по 10 июля в Екатеринбурге проводится промышленная выставка «Иннопром». В нынешнем году партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. Основные события и самые актуальные новости — в отдельном сюжете URA.RU.