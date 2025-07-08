Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложной задачей

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Трамп признался, что у него не получилось быстро решить украинский конфликт
Трамп признался, что у него не получилось быстро решить украинский конфликт Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось более трудной задачей, чем он предполагал. Об этом он сказал на заседании своего кабинета в Белом доме.

«Это оказалось сложнее», — коротко отметил Трамп, отвечая на вопрос о перспективах окончания боевых действий. Трансляция заседания проходит на телеканале Fox News. 

Ранее Трамп не раз утверждал, что в случае его победы на выборах конфликт на Украине может быть завершен в кратчайшие сроки. Президент РФ Владимир Путин в ответ на слова американского коллеги Дональда Трампа о немедленном завершении конфликта на Украине не раз говорил, что Москва ищет дипломатические пути его решения и готова снова вступить в диалог с Киевом.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось более трудной задачей, чем он предполагал. Об этом он сказал на заседании своего кабинета в Белом доме. «Это оказалось сложнее», — коротко отметил Трамп, отвечая на вопрос о перспективах окончания боевых действий. Трансляция заседания проходит на телеканале Fox News.  Ранее Трамп не раз утверждал, что в случае его победы на выборах конфликт на Украине может быть завершен в кратчайшие сроки. Президент РФ Владимир Путин в ответ на слова американского коллеги Дональда Трампа о немедленном завершении конфликта на Украине не раз говорил, что Москва ищет дипломатические пути его решения и готова снова вступить в диалог с Киевом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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