Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложной задачей

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось более трудной задачей, чем он предполагал. Об этом он сказал на заседании своего кабинета в Белом доме.
«Это оказалось сложнее», — коротко отметил Трамп, отвечая на вопрос о перспективах окончания боевых действий. Трансляция заседания проходит на телеканале Fox News.
Ранее Трамп не раз утверждал, что в случае его победы на выборах конфликт на Украине может быть завершен в кратчайшие сроки. Президент РФ Владимир Путин в ответ на слова американского коллеги Дональда Трампа о немедленном завершении конфликта на Украине не раз говорил, что Москва ищет дипломатические пути его решения и готова снова вступить в диалог с Киевом.
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