Сразу три суперзвезды едут на День металлурга в свердловский город

На День металлурга в Ревде выступят Валерий Сюткин, «5Утра» и Filatov & Karas

09 июля 2025 в 12:51 Размер текста - 17 +

Валерий Сюткин выступит в финале праздника Фото: Илья Московец © URA.RU В День металлурга в Ревде (Свердловская область) бесплатно выступят Валерий Сюткин, группа «5Утра» и дуэт Filatov & Karas. Артисты стали хедлайнерами праздника, который горожане отметят 19 июля, сообщают представители Среднеуральского медеплавильного завода (УГМК). «Парк Дворца культуры откроется в 18:30», — говорится в сообщении. Перед ревдинцами выступят артисты местного ДК, работники СУМЗа. В 20:00 на сцену выйдет группа «5Утра», в 21:00 — группа Filatov & Karas, в 21:50—22:30 — Валерий Сюткин. Вход будет свободным. В прошлом году Filatov & Karas уже были главными звездными гостями Дня металлурга. Музыканты выступали в Серове вместе с Ириной Салтыковой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День металлурга в Ревде (Свердловская область) бесплатно выступят Валерий Сюткин, группа «5Утра» и дуэт Filatov & Karas. Артисты стали хедлайнерами праздника, который горожане отметят 19 июля, сообщают представители Среднеуральского медеплавильного завода (УГМК). «Парк Дворца культуры откроется в 18:30», — говорится в сообщении. Перед ревдинцами выступят артисты местного ДК, работники СУМЗа. В 20:00 на сцену выйдет группа «5Утра», в 21:00 — группа Filatov & Karas, в 21:50—22:30 — Валерий Сюткин. Вход будет свободным. В прошлом году Filatov & Karas уже были главными звездными гостями Дня металлурга. Музыканты выступали в Серове вместе с Ириной Салтыковой.