08 июля 2025

Сразу три суперзвезды едут на День металлурга в свердловский город

На День металлурга в Ревде выступят Валерий Сюткин, «5Утра» и Filatov & Karas
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Валерия Сюткина в Летнем театре. Екатеринбург
Валерий Сюткин выступит в финале праздника Фото:

В День металлурга в Ревде (Свердловская область) бесплатно выступят Валерий Сюткин, группа «5Утра» и дуэт Filatov & Karas. Артисты стали хедлайнерами праздника, который горожане отметят 19 июля, сообщают представители Среднеуральского медеплавильного завода (УГМК).

«Парк Дворца культуры откроется в 18:30», — говорится в сообщении. Перед ревдинцами выступят артисты местного ДК, работники СУМЗа. В 20:00 на сцену выйдет группа «5Утра», в 21:00 — группа Filatov & Karas, в 21:50—22:30 — Валерий Сюткин. Вход будет свободным.

В прошлом году Filatov & Karas уже были главными звездными гостями Дня металлурга. Музыканты выступали в Серове вместе с Ириной Салтыковой.

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В День металлурга в Ревде (Свердловская область) бесплатно выступят Валерий Сюткин, группа «5Утра» и дуэт Filatov & Karas. Артисты стали хедлайнерами праздника, который горожане отметят 19 июля, сообщают представители Среднеуральского медеплавильного завода (УГМК). «Парк Дворца культуры откроется в 18:30», — говорится в сообщении. Перед ревдинцами выступят артисты местного ДК, работники СУМЗа. В 20:00 на сцену выйдет группа «5Утра», в 21:00 — группа Filatov & Karas, в 21:50—22:30 — Валерий Сюткин. Вход будет свободным. В прошлом году Filatov & Karas уже были главными звездными гостями Дня металлурга. Музыканты выступали в Серове вместе с Ириной Салтыковой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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