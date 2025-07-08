Сразу три суперзвезды едут на День металлурга в свердловский город

В День металлурга в Ревде (Свердловская область) бесплатно выступят Валерий Сюткин, группа «5Утра» и дуэт Filatov & Karas. Артисты стали хедлайнерами праздника, который горожане отметят 19 июля, сообщают представители Среднеуральского медеплавильного завода (УГМК).
«Парк Дворца культуры откроется в 18:30», — говорится в сообщении. Перед ревдинцами выступят артисты местного ДК, работники СУМЗа. В 20:00 на сцену выйдет группа «5Утра», в 21:00 — группа Filatov & Karas, в 21:50—22:30 — Валерий Сюткин. Вход будет свободным.
В прошлом году Filatov & Karas уже были главными звездными гостями Дня металлурга. Музыканты выступали в Серове вместе с Ириной Салтыковой.
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