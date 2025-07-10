Жители Саратовской области жалуются на сбои мобильного интернета

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Пользователи жалуются на работу мобильного интернета
Пользователи жалуются на работу мобильного интернета Фото:

Жители Саратовской области жалуются на сбои в работе мобильного интернета. При этом Wi-Fi функционирует без проблем.

«На сбои в работе интернета жалуются жители Саратовской области», — сообщает telegram-канал «Новости Саратова и области». Там добавили, что Wi-Fi остается в исправном состоянии.

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Жители Саратовской области жалуются на сбои в работе мобильного интернета. При этом Wi-Fi функционирует без проблем. «На сбои в работе интернета жалуются жители Саратовской области», — сообщает telegram-канал «Новости Саратова и области». Там добавили, что Wi-Fi остается в исправном состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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