Жители Саратовской области жалуются на сбои мобильного интернета

Пользователи жалуются на работу мобильного интернета
Жители Саратовской области жалуются на сбои в работе мобильного интернета. При этом Wi-Fi функционирует без проблем.
«На сбои в работе интернета жалуются жители Саратовской области», — сообщает telegram-канал «Новости Саратова и области». Там добавили, что Wi-Fi остается в исправном состоянии.
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