Свердловчанин, обвиняемый в чудовищном убийстве, ушел от суда

Житель Каменска-Уральского Иван Трущенко, обвиняемый в жестоком убийстве пенсионерки и разбое, ушел от суда, став участником российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском облсуде.
Судебное заседание по уголовному делу состоялось 9 июля. Тогда же суд приостановил производство по нему.
По версии следствия, Трущенко пробрался в квартиру пожилой женщины в феврале, чтобы обокрасть ее. Но пенсионерка проснулась и заметила мужчину. После этого, как считают следователи, он напал на нее и убил, забрав ее вещи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!