Свердловчанин, обвиняемый в чудовищном убийстве, ушел от суда

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Контртеррористические учения ФСБ на территории города Снежинск. Челябинск, силовики, армия, военные, вооруженные силы, маскхалат
Обвиняемому грозил большой срок Фото:

Житель Каменска-Уральского Иван Трущенко, обвиняемый в жестоком убийстве пенсионерки и разбое, ушел от суда, став участником российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском облсуде.

Судебное заседание по уголовному делу состоялось 9 июля. Тогда же суд приостановил производство по нему.

По версии следствия, Трущенко пробрался в квартиру пожилой женщины в феврале, чтобы обокрасть ее. Но пенсионерка проснулась и заметила мужчину. После этого, как считают следователи, он напал на нее и убил, забрав ее вещи.

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Житель Каменска-Уральского Иван Трущенко, обвиняемый в жестоком убийстве пенсионерки и разбое, ушел от суда, став участником российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском облсуде. Судебное заседание по уголовному делу состоялось 9 июля. Тогда же суд приостановил производство по нему. По версии следствия, Трущенко пробрался в квартиру пожилой женщины в феврале, чтобы обокрасть ее. Но пенсионерка проснулась и заметила мужчину. После этого, как считают следователи, он напал на нее и убил, забрав ее вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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