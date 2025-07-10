В протестном пермском городе депутаты отказали прокуратуре в отставке мэра

Депутаты думы Александровского округа (Пермский край) отказались рассматривать представление прокуратуры с требованием об отставке главы Ольги Белобаржевской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
«[В рассмотрении представления прокуратуры] отказано», — кратко пояснили агентству в пресс-службе. Внеочередное заседание думы Александровска состоялось 10 июля.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура вновь добивается удаления Белобаржевской в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Поводом послужили отношения чиновницы со своим бывшим замом Владимиром Белобаржевским, ставшим впоследствии мужем главы округа.
Ко всему прочему недовольство работой Белобаржевской назрело и у края, пояснял источник агентства. Там недовольны тем, как глава округа занимается реализацией инфраструктурных проектов и решает вопросы с расселением граждан из аварийного жилья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!