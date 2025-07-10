В протестном пермском городе депутаты отказали прокуратуре в отставке мэра

Дума города Александровска в Пермском крае отказала прокуратуре в отставке мэра
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратуре не удалось добиться отставки Ольги Белобаржевской
Прокуратуре не удалось добиться отставки Ольги Белобаржевской Фото:

Депутаты думы Александровского округа (Пермский край) отказались рассматривать представление прокуратуры с требованием об отставке главы Ольги Белобаржевской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

«[В рассмотрении представления прокуратуры] отказано», — кратко пояснили агентству в пресс-службе. Внеочередное заседание думы Александровска состоялось 10 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура вновь добивается удаления Белобаржевской в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Поводом послужили отношения чиновницы со своим бывшим замом Владимиром Белобаржевским, ставшим впоследствии мужем главы округа.

Ко всему прочему недовольство работой Белобаржевской назрело и у края, пояснял источник агентства. Там недовольны тем, как глава округа занимается реализацией инфраструктурных проектов и решает вопросы с расселением граждан из аварийного жилья.

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Депутаты думы Александровского округа (Пермский край) отказались рассматривать представление прокуратуры с требованием об отставке главы Ольги Белобаржевской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры края. «[В рассмотрении представления прокуратуры] отказано», — кратко пояснили агентству в пресс-службе. Внеочередное заседание думы Александровска состоялось 10 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура вновь добивается удаления Белобаржевской в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Поводом послужили отношения чиновницы со своим бывшим замом Владимиром Белобаржевским, ставшим впоследствии мужем главы округа. Ко всему прочему недовольство работой Белобаржевской назрело и у края, пояснял источник агентства. Там недовольны тем, как глава округа занимается реализацией инфраструктурных проектов и решает вопросы с расселением граждан из аварийного жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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