В Пермском крае депутаты вновь обсудят вопрос об отставке мэра из-за любовного романа

В Пермском крае дума рассмотрит требование прокуратуры об отставке мэра 10 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура вновь добивается досрочной отставки главы Ольги Белобаржевской
Прокуратура вновь добивается досрочной отставки главы Ольги Белобаржевской Фото:

Дума в Александровском округе Пермского края определилась с датой проведения заседания, на котором будет рассмотрено требование прокуратуры об увольнении мэра Ольги Белобаржевской. На сайте представительного органа указано, что депутаты проведут заседание в четверг, 10 июля. В пресс-службе прокуратуры края агентству подтвердили, что надзорное ведомство требует удаления чиновницы в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».

«10 июля на заседании думы Александровского муниципального округа будет рассматриваться представление прокуратуры с требованием об увольнении главы округа в связи с утратой доверия», — пояснили в прокуратуре Прикамья. Глава Александровского округа на звонок корреспондента URA.RU не ответила.

По информации источника агентства в краевой политтусовке, вопросы к Белобаржевской появились не только у прокуратуры. В крае «есть недовольство» работой чиновницы: округ выбился в аутсайдеры по реализации инфраструктурных проектов и благоустройству общественного пространства. А расселения из аварийного жилфонда александровцы и вовсе вынуждены добиваться через суды.

«[В Александровском округе] на слуху как минимум три основные проблемы, одна из них касается благоустройства общественного пространства. Еще одна -переселение граждан из аварийного жилфонда. Люди обращаются к главе округа, поскольку условия жизни просто невыносимы, но там они не находят поддержки, поэтому вынуждены идти в суды, Следственный комитет. И сразу же становятся личными врагами Белобаржевской. Александровск — город все-таки „горячий“ в политическом, общественном смысле. И здесь нужно уметь работать с людьми, а Белобаржевская не учитывает эту специфику», -сказал источник агентства. Белобаржевская на телефонный звонок корреспондента не ответила.

О том, что прокуратура вновь будет добиваться отставки чиновницы, URA.RU сообщало ранее. В 2024 году надзорный орган пытался оставить мэра без работы (поводом послужил любовный роман между Белобаржевской и ее бывшим замом). Но тогда чиновнице удалось отбиться от претензий прокуратуры, а пара в итоге официально узаконила свою союз.

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Дума в Александровском округе Пермского края определилась с датой проведения заседания, на котором будет рассмотрено требование прокуратуры об увольнении мэра Ольги Белобаржевской. На сайте представительного органа указано, что депутаты проведут заседание в четверг, 10 июля. В пресс-службе прокуратуры края агентству подтвердили, что надзорное ведомство требует удаления чиновницы в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». «10 июля на заседании думы Александровского муниципального округа будет рассматриваться представление прокуратуры с требованием об увольнении главы округа в связи с утратой доверия», — пояснили в прокуратуре Прикамья. Глава Александровского округа на звонок корреспондента URA.RU не ответила. По информации источника агентства в краевой политтусовке, вопросы к Белобаржевской появились не только у прокуратуры. В крае «есть недовольство» работой чиновницы: округ выбился в аутсайдеры по реализации инфраструктурных проектов и благоустройству общественного пространства. А расселения из аварийного жилфонда александровцы и вовсе вынуждены добиваться через суды. «[В Александровском округе] на слуху как минимум три основные проблемы, одна из них касается благоустройства общественного пространства. Еще одна -переселение граждан из аварийного жилфонда. Люди обращаются к главе округа, поскольку условия жизни просто невыносимы, но там они не находят поддержки, поэтому вынуждены идти в суды, Следственный комитет. И сразу же становятся личными врагами Белобаржевской. Александровск — город все-таки „горячий“ в политическом, общественном смысле. И здесь нужно уметь работать с людьми, а Белобаржевская не учитывает эту специфику», -сказал источник агентства. Белобаржевская на телефонный звонок корреспондента не ответила. О том, что прокуратура вновь будет добиваться отставки чиновницы, URA.RU сообщало ранее. В 2024 году надзорный орган пытался оставить мэра без работы (поводом послужил любовный роман между Белобаржевской и ее бывшим замом). Но тогда чиновнице удалось отбиться от претензий прокуратуры, а пара в итоге официально узаконила свою союз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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