Убитый в Киеве полковник СБУ причастен к диверсиям на территории России

Убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич работал старшим оперативным сотрудником первого отдела 16-го управления Центрального специального отдела спецслужбы. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Полковник СБУ Иван Воронич, занимавший должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления ЦСО, был застрелен сегодня утром в Голосеевском районе Киева», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он задался вопросом, было ли убийство полковника следствием внутренней «зачистки» или результатом работы российских спецслужб.
Также политолог Сергей Марков отметил, что Воронич осуществлял диверсии на территории России. По его словам, сотрудник СБУ за время службы причинил немало вреда.
Сегодня, 10 июня, в Голосеевском районе Киева был убит высокопоставленный офицер украинских спецслужб. Погибшим оказался 50-летний Иван Воронич, с 2014 года активно действовавший против России, передает «Царьград».
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