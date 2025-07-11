ВТБ: мошенники начали красть деньги из почтовых ящиков

Злоумышленники придумали новую схему: они заставляют граждан оставлять свои сбережения в почтовых ящиках под видом «защиты накоплений». Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.
Мошенники звонят жертвам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, и убеждают их в том, что счета якобы находятся под угрозой. Для «спасения» денег мошенники требуют положить наличные в почтовый ящик собственной квартиры или в ящик по указанному адресу. После этого сообщник вскрывает ящик и забирает деньги, отметили в ВТБ в беседе с РИА Новости.
«Это новая вариация классической схемы с „безопасным хранением“. Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам», — пояснил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. Он отметил, что деньги любого человека могут быть в безопасности только на том счете, который они лично открывали в банке.
В банке подчеркнули, что для защиты от подобного мошенничества нельзя выполнять инструкции по «спасению» средств, полученные от неизвестных лиц. Банки и правоохранительные органы не просят клиентов перекладывать или передавать наличные для обеспечения безопасности денег. ВТБ советует при любых сомнениях немедленно обращаться на горячую линию банка или лично посещать отделение для проверки информации.
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