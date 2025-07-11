В Подмосковье пенсионер расчленил свою знакомую

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Пенсионер расчленил тело своей знакомой на 20 частей и разбросал по мусоркам в городе
Пенсионер расчленил тело своей знакомой на 20 частей и разбросал по мусоркам в городе Фото:

В Подмосковье задержан 65-летний житель Электростали, подозреваемый в жестоком убийстве и расчленении своей знакомой. Об этом сообщили в telegram-каналах.

По данным telegram-канала Shot, трагедия произошла в конце мая 2025 года, когда погибшая Светлана пришла в гости к своему знакомому Сергею. Между пенсионерами произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину по голове. После того как он понял, что она не подает признаков жизни, принял решение скрыть следы преступления. Мужчина расчленил тело на 20 частей, упаковал в пакеты и контейнеры и спрятал в мусорных баках по всему городу.

Пропавшую женщину искали полтора месяца: родственники обращались в полицию и к волонтерам. Останки были обнаружены 9 июля в СНТ «Машиностроитель» и нескольких других районах Электростали. Экспертиза подтвердила принадлежность найденных фрагментов тела пропавшей. После этого сотрудники полиции задержали подозреваемого, который полностью признал свою вину. Известно, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, однако в 2017 году в отношении него возбуждалось административное дело по факту побоев.

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В Подмосковье задержан 65-летний житель Электростали, подозреваемый в жестоком убийстве и расчленении своей знакомой. Об этом сообщили в telegram-каналах. По данным telegram-канала Shot, трагедия произошла в конце мая 2025 года, когда погибшая Светлана пришла в гости к своему знакомому Сергею. Между пенсионерами произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину по голове. После того как он понял, что она не подает признаков жизни, принял решение скрыть следы преступления. Мужчина расчленил тело на 20 частей, упаковал в пакеты и контейнеры и спрятал в мусорных баках по всему городу. Пропавшую женщину искали полтора месяца: родственники обращались в полицию и к волонтерам. Останки были обнаружены 9 июля в СНТ «Машиностроитель» и нескольких других районах Электростали. Экспертиза подтвердила принадлежность найденных фрагментов тела пропавшей. После этого сотрудники полиции задержали подозреваемого, который полностью признал свою вину. Известно, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, однако в 2017 году в отношении него возбуждалось административное дело по факту побоев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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