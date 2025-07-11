Путин поставил задачу, которая решит судьбу приграничья

Путин поручил реализовать программу восстановления приграничья
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Владимир Путин поручил восстановить регионы, пострадавшие от ВСУ
Владимир Путин поручил восстановить регионы, пострадавшие от ВСУ Фото:

Правительству РФ необходимо разработать и реализовать программу восстановления и развития приграничных территорий, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Такую задачу поставил президент России Вадимир Путин.

«Обеспечить подготовку и реализацию программы комплексного восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей», — сообщили в пресс-службе Кремля. Помощь правительству должны оказывать Минобороны, МВД и МЧС России. При этом  необходимо учитывать мнение местных жителей, подчеркнул Путин. 

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Правительству РФ необходимо разработать и реализовать программу восстановления и развития приграничных территорий, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Такую задачу поставил президент России Вадимир Путин. «Обеспечить подготовку и реализацию программы комплексного восстановления Белгородской, Брянской и Курской областей», — сообщили в пресс-службе Кремля. Помощь правительству должны оказывать Минобороны, МВД и МЧС России. При этом  необходимо учитывать мнение местных жителей, подчеркнул Путин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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