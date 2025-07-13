В Госдуме оценили запрет российского флага в социальных сетях

Фетисов: запрет российским спортсменам на флаг в соцсетях — дискриминация
© Служба новостей «URA.RU»
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Фетисов раскритиковал новые ограничения для российских спортсменов, которым запретили публиковать в соцсетях флаг
Фетисов раскритиковал новые ограничения для российских спортсменов, которым запретили публиковать в соцсетях флаг Фото:

Запрещать российским спортсменам использовать государственный флаг в социальных сетях и высказываться о международных конфликтах — дискриминация. С критикой новых ограничений, введенных международными спортивными организациями, выступил депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Запрет российского флага в социальных сетях — это просто издевательство над нами. <...> Павлик Морозов просто отдыхает по сравнению с тем, как поступают с российскими спортсменами международные федерации», — заявил парламентарий. Его слова передает «ВсеПроСпорт». По мнению Фетисова, подобные запреты не только ущемляют права российских атлетов, но и свидетельствуют о дальнейшем ужесточении санкционных мер в отношении России в международном спорте. 

Ранее организаторы мирового первенства по водным видам спорта проинформировали национальные федерации о дополнительных требованиях к «нейтральным» участникам. В частности, им запрещено размещать изображения российского флага и символики страны в интернет-пространстве, а также комментировать политические темы, связанные с конфликтами между государствами.

Порядка ста спортсменов из России и Белоруссии приняли участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который открылся 11 июля в Сингапуре. Спортсмены представлены на соревнованиях в качестве членов двух команд — «Нейтральные атлеты Б» (NAB) и «Нейтральные атлеты А» (NAA).

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Запрещать российским спортсменам использовать государственный флаг в социальных сетях и высказываться о международных конфликтах — дискриминация. С критикой новых ограничений, введенных международными спортивными организациями, выступил депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. «Запрет российского флага в социальных сетях — это просто издевательство над нами. <...> Павлик Морозов просто отдыхает по сравнению с тем, как поступают с российскими спортсменами международные федерации», — заявил парламентарий. Его слова передает «ВсеПроСпорт ». По мнению Фетисова, подобные запреты не только ущемляют права российских атлетов, но и свидетельствуют о дальнейшем ужесточении санкционных мер в отношении России в международном спорте.  Ранее организаторы мирового первенства по водным видам спорта проинформировали национальные федерации о дополнительных требованиях к «нейтральным» участникам. В частности, им запрещено размещать изображения российского флага и символики страны в интернет-пространстве, а также комментировать политические темы, связанные с конфликтами между государствами. Порядка ста спортсменов из России и Белоруссии приняли участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который открылся 11 июля в Сингапуре. Спортсмены представлены на соревнованиях в качестве членов двух команд — «Нейтральные атлеты Б» (NAB) и «Нейтральные атлеты А» (NAA).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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