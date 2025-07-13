В Госдуме оценили запрет российского флага в социальных сетях

Запрещать российским спортсменам использовать государственный флаг в социальных сетях и высказываться о международных конфликтах — дискриминация. С критикой новых ограничений, введенных международными спортивными организациями, выступил депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
«Запрет российского флага в социальных сетях — это просто издевательство над нами. <...> Павлик Морозов просто отдыхает по сравнению с тем, как поступают с российскими спортсменами международные федерации», — заявил парламентарий. Его слова передает «ВсеПроСпорт». По мнению Фетисова, подобные запреты не только ущемляют права российских атлетов, но и свидетельствуют о дальнейшем ужесточении санкционных мер в отношении России в международном спорте.
Ранее организаторы мирового первенства по водным видам спорта проинформировали национальные федерации о дополнительных требованиях к «нейтральным» участникам. В частности, им запрещено размещать изображения российского флага и символики страны в интернет-пространстве, а также комментировать политические темы, связанные с конфликтами между государствами.
Порядка ста спортсменов из России и Белоруссии приняли участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который открылся 11 июля в Сингапуре. Спортсмены представлены на соревнованиях в качестве членов двух команд — «Нейтральные атлеты Б» (NAB) и «Нейтральные атлеты А» (NAA).
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