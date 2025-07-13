13 июля 2025

Трамп вместе с женой пришел на финал клубного чемпионата мира

Трампы прибыли на финал клубного чемпионата мира в Нью-Джерси
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп прилетел на футбольный матч
Трамп прилетел на футбольный матч Фото:

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл на финальный матч клубного чемпионата мира между ПСЖ и «Челси», который проходит на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Дональд и Меланья Трамп прибыли на арену незадолго до стартового свистка и заняли места в VIP-ложе рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино», — уточняется в сообщении Reuters.  В целях безопасности была усилена охрана объекта и прилегающей территории. Сотрудники секретной службы обеспечивали безопасность первых лиц страны во время их пребывания на стадионе.

В июне 2025 года президент США получил в подарок футболку с автографом Криштиану Роналду, которую ему передал председатель Евросовета Антониу Кошта. Кроме того, администрация Трампа рассматривала возможность принять в дар от катарской королевской семьи самолет Boeing 747-8, оцениваемый в 400 миллионов долларов.

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Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл на финальный матч клубного чемпионата мира между ПСЖ и «Челси», который проходит на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Об этом сообщает агентство Reuters. «Дональд и Меланья Трамп прибыли на арену незадолго до стартового свистка и заняли места в VIP-ложе рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино», — уточняется в сообщении Reuters.  В целях безопасности была усилена охрана объекта и прилегающей территории. Сотрудники секретной службы обеспечивали безопасность первых лиц страны во время их пребывания на стадионе. В июне 2025 года президент США получил в подарок футболку с автографом Криштиану Роналду, которую ему передал председатель Евросовета Антониу Кошта. Кроме того, администрация Трампа рассматривала возможность принять в дар от катарской королевской семьи самолет Boeing 747-8, оцениваемый в 400 миллионов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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