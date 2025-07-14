Сын режиссера «Моей прекрасной няни» Кирющенко* не погасил кредит

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Сын создателя «Моей прекрасной няни» не погасил кредит
Сын создателя «Моей прекрасной няни» не погасил кредит Фото:

Сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который числится одним из лидеров запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), не погасил кредит на сумму почти 136 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Василий Кирющенко имеет задолженность по кредитным платежам на сумму почти 136 тыс. рублей», — заявил источник ТАСС. В правоохранительных органах уточнили, что Кирющенко был объявлен в федеральный розыск и значится фигурантом ряда уголовных дел.

Василий Кирющенко был объявлен в федеральный розыск и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в июне 2025 года. По данным правоохранительных органов, он считается одним из лидеров запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (РДК — признан запрещенной организацией) и проходит фигурантом уголовных дел о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который числится одним из лидеров запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), не погасил кредит на сумму почти 136 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Василий Кирющенко имеет задолженность по кредитным платежам на сумму почти 136 тыс. рублей», — заявил источник ТАСС. В правоохранительных органах уточнили, что Кирющенко был объявлен в федеральный розыск и значится фигурантом ряда уголовных дел. Василий Кирющенко был объявлен в федеральный розыск и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в июне 2025 года. По данным правоохранительных органов, он считается одним из лидеров запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (РДК — признан запрещенной организацией) и проходит фигурантом уголовных дел о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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