13 июля 2025

США пригрозили Китаю, Индии и Бразилии из-за помощи России

Грэм*: страны, помогающие России, рискуют лишиться экономической поддержки США
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор США пригрозил нескольким странам за помощь России
Сенатор США пригрозил нескольким странам за помощь России Фото:

Cтраны, которые помогают России, столкнутся с серьезными последствиями со стороны США. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов.

«Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», — подчеркнул сенатор в интервью телеканалу CBS. Грэм отметил, что государства, поддерживающие Россию, должны определиться, что для них важнее — экономические связи с Соединенными Штатами или поддержка российской стороны.

Ранее Грэм уже выступал с инициативой введения 500-процентных пошлин на товары из стран, продолжающих торговлю с Россией и не поддерживающих Украину, особо выделяя Индию и Китай как крупнейших импортеров российской нефти. Законопроект о новых санкциях, разработанный совместно с сенатором Ричардом Блюменталем, получил поддержку большинства сенаторов и предусматривает не только повышение пошлин, но и введение вторичных санкций против государств, сотрудничающих с Москвой.

*Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Cтраны, которые помогают России, столкнутся с серьезными последствиями со стороны США. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов. «Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», — подчеркнул сенатор в интервью телеканалу CBS. Грэм отметил, что государства, поддерживающие Россию, должны определиться, что для них важнее — экономические связи с Соединенными Штатами или поддержка российской стороны. Ранее Грэм уже выступал с инициативой введения 500-процентных пошлин на товары из стран, продолжающих торговлю с Россией и не поддерживающих Украину, особо выделяя Индию и Китай как крупнейших импортеров российской нефти. Законопроект о новых санкциях, разработанный совместно с сенатором Ричардом Блюменталем, получил поддержку большинства сенаторов и предусматривает не только повышение пошлин, но и введение вторичных санкций против государств, сотрудничающих с Москвой. *Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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