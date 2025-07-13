США пригрозили Китаю, Индии и Бразилии из-за помощи России

Cтраны, которые помогают России, столкнутся с серьезными последствиями со стороны США. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов.
«Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», — подчеркнул сенатор в интервью телеканалу CBS. Грэм отметил, что государства, поддерживающие Россию, должны определиться, что для них важнее — экономические связи с Соединенными Штатами или поддержка российской стороны.
Ранее Грэм уже выступал с инициативой введения 500-процентных пошлин на товары из стран, продолжающих торговлю с Россией и не поддерживающих Украину, особо выделяя Индию и Китай как крупнейших импортеров российской нефти. Законопроект о новых санкциях, разработанный совместно с сенатором Ричардом Блюменталем, получил поддержку большинства сенаторов и предусматривает не только повышение пошлин, но и введение вторичных санкций против государств, сотрудничающих с Москвой.
*Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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