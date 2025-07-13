В Мордовии утонула многодетная мать, без опеки осталось 10 детей

В Мордовии многодетная мать погибла, спасая дочь из реки: без материнской опеки остались десять детей, самому младшему из которых не исполнилось и года. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов.
«Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша — пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-летняя Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться», — отметил Здунов в своих соцсетях.
Глава Мордовии подчеркнул, что власти региона взяли ситуацию на особый контроль. Семье Юдинцевых пообещана поддержка со стороны правительства, включая предоставление необходимой опеки и помощи детям, оставшимся без матери.
Трагедии, связанные с гибелью родителей или детей, происходят в разных регионах России. Так, в январе 2023 года в Курганском перинатальном центре у жительницы Шадринска Оксаны Мешковой погиб ребенок на 39-й неделе беременности, после чего семья добилась компенсации морального вреда. Ранее в стране отмечалось снижение младенческой смертности, однако отдельные случаи продолжают привлекать внимание общественности и требуют поддержки со стороны государства.
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