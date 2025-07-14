В Москве арестован командир ВСУ, распорядившийся сбить самолет с украинскими пленными

Московский суд арестовал командира 138-й бригады ВСУ Дзямана*
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Дзяман* отдал приказ сбить самолет с украинскими пленными
Дзяман* отдал приказ сбить самолет с украинскими пленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Московский Хамовнический арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Николая Дзямана (включен в список террористов и экстремистов в РФ). Дзяман обвиняется в отдании приказа о поражении самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Согласно судебным документам, удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Николая Ивановича Дзямана меры пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

Отсчет срока ареста начнется с момента передачи Дзямана правоохранительным органам России в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ. Кроме того, наказание может начать действовать с момента задержания на территории Российской Федерации.

*Николай Дзяман включен в список террористов и экстремистов 

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Московский Хамовнический арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Николая Дзямана (включен в список террористов и экстремистов в РФ). Дзяман обвиняется в отдании приказа о поражении самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Согласно судебным документам, удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Николая Ивановича Дзямана меры пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Отсчет срока ареста начнется с момента передачи Дзямана правоохранительным органам России в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ. Кроме того, наказание может начать действовать с момента задержания на территории Российской Федерации. *Николай Дзяман включен в список террористов и экстремистов 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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