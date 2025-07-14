В Москве арестован командир ВСУ, распорядившийся сбить самолет с украинскими пленными

Московский Хамовнический арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Николая Дзямана (включен в список террористов и экстремистов в РФ). Дзяман обвиняется в отдании приказа о поражении самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Согласно судебным документам, удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Николая Ивановича Дзямана меры пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
Отсчет срока ареста начнется с момента передачи Дзямана правоохранительным органам России в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ. Кроме того, наказание может начать действовать с момента задержания на территории Российской Федерации.
*Николай Дзяман включен в список террористов и экстремистов
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