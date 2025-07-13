13 июля 2025

В Сирии бедуины устроили вооруженный мятеж, погибли десятки человек

SOHR: в Сирии в результате столкновения племен погибли 37 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сирии вооруженный мятеж
В Сирии вооруженный мятеж Фото:

На юго-западе Сирии, в городе Эс-Сувейда, 13 июля произошло крупное вооруженное столкновение между бедуинскими племенами и местными вооруженными группировками. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в результате конфликта погибли не менее 37 человек.

«По меньшей мере 37 человек были убиты в ходе боевых действий. Министерство обороны Сирии перебрасывает в Сувейду крупные подкрепления», — говорится в заявлении SOHR.

Местное издание Sweida 24 сообщает о семи погибших, включая одного ребенка, а также более 30 раненых. По данным ресурса, в ходе противостояния была полностью заблокирована одна из ключевых транспортных артерий региона — шоссе Дамаск-Сувейда.

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На юго-западе Сирии, в городе Эс-Сувейда, 13 июля произошло крупное вооруженное столкновение между бедуинскими племенами и местными вооруженными группировками. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в результате конфликта погибли не менее 37 человек. «По меньшей мере 37 человек были убиты в ходе боевых действий. Министерство обороны Сирии перебрасывает в Сувейду крупные подкрепления», — говорится в заявлении SOHR. Местное издание Sweida 24 сообщает о семи погибших, включая одного ребенка, а также более 30 раненых. По данным ресурса, в ходе противостояния была полностью заблокирована одна из ключевых транспортных артерий региона — шоссе Дамаск-Сувейда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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