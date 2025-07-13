Как оспорить размер пенсии: новые механизмы и текущие возможности

В России готовится реформа, которая с 2027 года позволит гражданам оспаривать размер пенсий без обращения в суд. Минтруд разработал законопроект о создании межведомственной комиссии, которая ускорит решение спорных вопросов. Пока же граждане могут использовать существующие способы для проверки и увеличения своих пенсионных выплат. Как будет работать новый механизм, какие ошибки приводят к занижению пенсий и что можно сделать уже сегодня — в материале URA.RU.
Досудебное обжалование: что изменится с 2027 года
Минтруд России разработал законопроект, который с 2027 года введет механизм досудебного обжалования решений о назначении и размере пенсий. Ключевая роль в этом процессе отводится межведомственной комиссии по реализации пенсионных прав граждан. В ее состав войдут представители Социального фонда России (СФР), Федеральной налоговой службы (ФНС), Роструда и других ведомств. Комиссия сможет оперативно проверять данные о трудовом стаже и взносах, устраняя пробелы без необходимости судебных разбирательств.
Как пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сейчас СФР не имеет права самостоятельно корректировать решения, если отсутствуют подтверждающие документы. «Гражданам приходится обращаться в суд, чтобы доказать стаж или право на пенсию. Новый механизм позволит быстрее решать такие вопросы», — отметил он. По данным Минтруда, в 2024 году около 12% обращений в СФР касались споров о стаже, а судебные процессы по этим делам могли занимать до года.
Опыт работы подобных комиссий уже есть в Крыму и Севастополе с 2015 года, а с 2023 года — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В новых регионах комиссии помогли восстановить пенсионные права более чем 30 тысячам граждан, что доказывает эффективность подхода.
Почему пенсия может быть занижена
Размер страховой пенсии по старости в России зависит от двух компонентов: фиксированной выплаты и страховой части, которая рассчитывается на основе трудового стажа, пенсионных баллов и взносов. Для назначения пенсии в 2025 году требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Однако ошибки в учете стажа или взносов могут существенно снизить выплаты.
Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов пояснил: «Пенсия может быть занижена из-за ошибок в документах, отсутствия сведений о периодах работы или неучтенных нестраховых периодах, таких как служба в армии или уход за ребенком». До 2002 года стаж подтверждается трудовыми книжками или справками, а после — данными о страховых взносах в СФР. Если работодатель не перечислял взносы или данные утеряны, это может привести к потере баллов.
Часто проблемы возникают из-за:
- Неправильного оформления трудовых книжек (отсутствие печатей, дат, номеров приказов).
- Неразборчивых записей или утерянных документов.
- Неучета нестраховых периодов, таких как декретный отпуск или уход за инвалидом.
- Ошибок в базах данных СФР, особенно при смене работодателей.
Как проверить и оспорить размер пенсии
Граждане могут самостоятельно проверить, правильно ли учтен их стаж и баллы. Для этого нужно:
- Заказать выписку из лицевого счета. Это можно сделать через портал «Госуслуги» или в отделении СФР. Выписка приходит в течение суток и содержит данные о стаже, баллах и взносах.
- Проверить наличие удержаний. На сайте «Госуслуги» или в СФР можно уточнить, не снимаются ли с пенсии суммы по исполнительным производствам (например, за долги).
- Обратиться в СФР за консультацией. Специалисты фонда помогут выявить ошибки и подскажут, какие документы нужны для их исправления.
- Собрать подтверждающие документы. Если стаж или взносы не учтены, необходимо предоставить трудовую книжку, справки из архивов, копии трудовых договоров или выписки из приказов.
Если спор не решается в СФР, гражданам приходится обращаться в суд. Например, в 2024 году суды рассмотрели около 25 тысяч дел, связанных с оспариванием пенсионных решений, из которых 60% завершились в пользу граждан. Новый механизм с 2027 года должен сократить число таких дел.
Способы увеличить пенсию уже сегодня
Отложить выход на пенсию
Продолжение работы после достижения пенсионного возраста (в 2025 году — 60 лет для женщин и 65 для мужчин) позволяет увеличить пенсию за счет премиальных коэффициентов. «Дополнительные пять лет работы могут увеличить пенсию на 40%», — пояснила член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Например, за 10 лет отсрочки фиксированная выплата увеличивается в 2,32 раза, а страховая часть — в 2,11 раза.
Докупка пенсионных баллов
Закон позволяет докупить пенсионные баллы через добровольные взносы в СФР. В 2025 году максимум можно приобрести восемь баллов, что обойдется примерно в 400 тысяч рублей. «Этот механизм подходит, если не хватает баллов для пенсии, но из-за высокой стоимости его нужно использовать осторожно», — отметил Сергей Гаврилов. В 2024 году докупку баллов выбрали менее 0,5% претендентов на пенсию.
Учет нестраховых периодов
Граждане могут увеличить стаж, подтвердив нестраховые периоды, такие как:
- Служба в армии (1 год = 1,8 балла).
- Уход за ребенком до 1,5 лет (до 5,4 баллов за одного ребенка).
- Уход за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет.
- Период получения пособия по безработице.
Для подтверждения этих периодов нужно подать заявление в СФР с соответствующими документами, например, справкой из военкомата или свидетельством о рождении ребенка.
Региональные особенности и удержания
Размер пенсии может варьироваться в зависимости от региона проживания. При переезде в регион с более низким районным коэффициентом (например, из районов Крайнего Севера в Центральную Россию) выплаты могут уменьшиться. Например, в Мурманской области коэффициент составляет 1,4, а в Москве — 1,0, что снижает фиксированную часть пенсии.
Также важно учитывать возможные удержания из пенсии. По данным СФР, в 2024 году около 8% пенсионеров имели удержания из-за долгов по кредитам, коммунальным платежам или алиментам. Максимальная сумма удержания — 50% от пенсии, но в некоторых случаях (например, по алиментам) она может достигать 70%. Проверить наличие исполнительных производств можно через «Госуслуги» или в службе судебных приставов.
Практический опыт регионов
Механизм досудебного обжалования уже успешно применяется в новых регионах России. В Крыму и Севастополе комиссии помогли восстановить права тысяч граждан, особенно тех, чьи трудовые книжки были утеряны или содержали ошибки. В ДНР и ЛНР в 2023–2024 годах комиссии обработали более 15 тысяч обращений, из которых 80% завершились корректировкой пенсий.
В других регионах граждане также активно используют возможности «Госуслуг». Например, в Татарстане и Башкортостане в 2024 году через портал подано свыше 10 тысяч запросов на выписку из лицевого счета, что помогло выявить ошибки в стаже у 12% заявителей.
Рекомендации для граждан
Чтобы избежать проблем с размером пенсии, эксперты советуют:
- Регулярно проверять данные лицевого счета через «Госуслуги» или СФР.
- Хранить все документы, подтверждающие стаж (трудовые книжки, договоры, справки).
- Заранее обращаться за консультацией в СФР, особенно за 1–2 года до выхода на пенсию.
- При выявлении ошибок оперативно подавать подтверждающие документы или готовиться к обращению в комиссию (с 2027 года).
- Рассмотреть возможность отсрочки пенсии или докупки баллов, если это экономически оправдано.
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