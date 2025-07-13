13 июля 2025

Трамп посетит Британию

Financial Times: Трамп прибудет в Великобританию
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Трамп приедет в Британию
Трамп приедет в Британию Фото:

Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с официальным визитом с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

«Второй визит президента Трампа в Британию состоится с 17 по 19 сентября», — приводит газета сообщение Букингемского дворца. В публикации уточняется, что глава Белого дома не будет выступать перед обеими палатами парламента, чтобы избежать возможных политических протестов в центральной части Лондона.

По данным Financial Times, Дональд Трамп и его супруга Меланья будут приняты королем Карлом III и королевой Камиллой в Виндзорском замке, который расположен в графстве Беркшир. Место встречи выбрано вдали от потенциальных скоплений протестующих. Также в программе визита запланирована отдельная встреча американского президента с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с официальным визитом с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Букингемского дворца. «Второй визит президента Трампа в Британию состоится с 17 по 19 сентября», — приводит газета сообщение Букингемского дворца. В публикации уточняется, что глава Белого дома не будет выступать перед обеими палатами парламента, чтобы избежать возможных политических протестов в центральной части Лондона. По данным Financial Times, Дональд Трамп и его супруга Меланья будут приняты королем Карлом III и королевой Камиллой в Виндзорском замке, который расположен в графстве Беркшир. Место встречи выбрано вдали от потенциальных скоплений протестующих. Также в программе визита запланирована отдельная встреча американского президента с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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