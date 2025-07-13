Трамп посетит Британию

Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с официальным визитом с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
«Второй визит президента Трампа в Британию состоится с 17 по 19 сентября», — приводит газета сообщение Букингемского дворца. В публикации уточняется, что глава Белого дома не будет выступать перед обеими палатами парламента, чтобы избежать возможных политических протестов в центральной части Лондона.
По данным Financial Times, Дональд Трамп и его супруга Меланья будут приняты королем Карлом III и королевой Камиллой в Виндзорском замке, который расположен в графстве Беркшир. Место встречи выбрано вдали от потенциальных скоплений протестующих. Также в программе визита запланирована отдельная встреча американского президента с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.