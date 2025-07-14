Минюст готовит масштабную реформу судов

«Ведомости»: Минюст предложил закон об «адвокатской монополии»
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Минфин готовит изменения в работе адвокатов
Минфин готовит изменения в работе адвокатов Фото:

Министерство юстиции России подготовило проект масштабной реформы судебного представительства, согласно которому интересы граждан и организаций в судах смогут представлять исключительно адвокаты. Соответствующие поправки в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и Уголовный процессуальный кодекс опубликованы на официальном сайте ведомства 14 июля 2025 года, сообщает газета «Ведомости».

«Исключения предусмотрены для штатных работников юридических лиц, если организация участвует в деле, а также для близких родственников граждан — но только в судах первой инстанции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В остальных случаях участие неадвоката возможно только с разрешения суда и при наличии исключительных обстоятельств, например, если в конкретном населенном пункте невозможно найти адвоката.

В Минюсте уточняют, что новые требования не затронут граждан, самостоятельно защищающих свои права без привлечения представителя. Также ведомство отмечает, что реформа направлена на повышение качества юридической помощи и защиту интересов сторон в судебном процессе. Законопроект уже проходит общественное обсуждение.

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Министерство юстиции России подготовило проект масштабной реформы судебного представительства, согласно которому интересы граждан и организаций в судах смогут представлять исключительно адвокаты. Соответствующие поправки в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и Уголовный процессуальный кодекс опубликованы на официальном сайте ведомства 14 июля 2025 года, сообщает газета «Ведомости». «Исключения предусмотрены для штатных работников юридических лиц, если организация участвует в деле, а также для близких родственников граждан — но только в судах первой инстанции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В остальных случаях участие неадвоката возможно только с разрешения суда и при наличии исключительных обстоятельств, например, если в конкретном населенном пункте невозможно найти адвоката. В Минюсте уточняют, что новые требования не затронут граждан, самостоятельно защищающих свои права без привлечения представителя. Также ведомство отмечает, что реформа направлена на повышение качества юридической помощи и защиту интересов сторон в судебном процессе. Законопроект уже проходит общественное обсуждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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