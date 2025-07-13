13 июля 2025

В МИД России раскрыли судьбу переговоров с Украиной

Галузин: Россия и Украина продолжат прямые переговоры
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры между РФ и Украиной будут продолжены
Переговоры между РФ и Украиной будут продолжены Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Прямые переговоры между Москвой и Киевом планируется продолжить. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры будут продолжены», — отметил Галузин. Его слова передают «Известия». 

Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что развитие переговоров по урегулированию ситуации на Украине во многом зависит от позиции Киева и посредничества США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия сохраняет приверженность мирному решению конфликта и считает дипломатический путь приоритетным, при этом условия Москвы остаются неизменными.

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Прямые переговоры между Москвой и Киевом планируется продолжить. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. «Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры будут продолжены», — отметил Галузин. Его слова передают «Известия».  Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что развитие переговоров по урегулированию ситуации на Украине во многом зависит от позиции Киева и посредничества США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия сохраняет приверженность мирному решению конфликта и считает дипломатический путь приоритетным, при этом условия Москвы остаются неизменными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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