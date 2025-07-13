Заблокировать под землей: что известно о покушении Израиля на жизнь президента Ирана

В июне 2025 года, на фоне эскалации ирано-израильского конфликта, президент Ирана Масуд Пезешкиан получил легкое ранение в ногу во время израильского авиаудара по подземному комплексу в Тегеране, где проходило совещание Высшего совета национальной безопасности. Инцидент, который иранские власти называют попыткой покушения, стал частью масштабной военной операции Израиля, направленной на ослабление Ирана. Атака, по данным источников, была тщательно спланирована. Подробности инцидента — в материале URA.RU.
Атака на Тегеран: хронология событий
Инцидент произошел 15 июня 2025 года, на третий день израильской операции «Восстающий лев» (в некоторых источниках — «Народ как лев»), начавшейся 13 июня. По данным иранского агентства Fars, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), израильские военные выпустили шесть высокоточных снарядов по подземному комплексу в Тегеране, где в тот момент проходило совещание с участием президента Масуда Пезешкиана. Целью удара, по данным источников, было перекрытие путей эвакуации: снаряды поразили входы и выходы здания, а после атаки в комплексе отключилось электричество.
Участники совещания, включая Пезешкиана, смогли покинуть здание через запасной выход. Президент получил легкое ранение в ногу, но его жизни ничего не угрожало. Иранское издание SaedNews сравнило атаку с операцией по ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, подчеркивая, что Израиль использовал схожую тактику: точечные удары на основе разведданных, полученных от агентурной сети.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Пезешкиан подтвердил, что атака была попыткой покушения: «Они [Израиль] пытались нанести удар по району, где мы проводили совещание. Они действовали на основе разведданных, но потерпели неудачу. Только Всевышний решает, когда человек умрет». Он также подчеркнул, что США не были причастны к атаке.
План по «обезглавливанию» Ирана
Израиль начал операцию «Восстающий лев» 13 июня 2025 года, нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана, включая центры в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным Bloomberg, перед началом операции израильские аналитики несколько месяцев изучали сценарии, включая возможность «обезглавливания» иранского руководства и дестабилизации политического режима. Главной целью называлось ограничение ядерных амбиций Ирана и нейтрализация его военного потенциала.
В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», выпустив сотни баллистических ракет и более тысячи дронов по Израилю. Это стало крупнейшей атакой такого рода в истории конфликта. По данным иранских СМИ, Тегеран также усилил внутренние меры безопасности, опасаясь новых покушений. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, по данным Bild и New York Times, был переведен в секретный бункер под охрану элитного подразделения КСИР и ограничил коммуникации, используя только доверенного помощника.
Ликвидации и потери: удар по военной элите Ирана
Операция Израиля сопровождалась серией целенаправленных ликвидаций. По данным иранского агентства Tasnimnews, в результате ударов погибли ключевые фигуры КСИР и Министерства обороны Ирана, а также ведущие ядерные ученые. Среди жертв:
- Командующий КСИР (с 2019 года) Хоссейн Салами погиб 13 июня. Салами, находившийся под санкциями США, ЕС и ООН за разработку баллистических ракет, курировал связи с проиранскими группировками, включая «Хезболлу». Его смерть стала значительным ударом по военной структуре Ирана.
- Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери также ликвидирован в ходе ударов. Участник ирано-иракской войны и захвата посольства США в 1979 году, он был ключевой фигурой в военной разведке.
- Физик-ядерщик и бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси-Давани погиб вместе с другими учеными. Аббаси ранее пережил покушение в 2010 году и заявлял о способности Ирана создать ядерное оружие.
- Физик-теоретик, участвовавший в программе «План Амад» и работавший в Организации оборонных инноваций Мохаммад Мехди Тегеранчи.
Иран опубликовал список из 28 высокопоставленных военных, включая трех генерал-лейтенантов, восемь генерал-майоров и 17 бригадных генералов, убитых в ходе 12-дневной войны. Среди них — командующие Аэрокосмическими силами КСИР, разведкой и подразделениями беспилотников. Также были ликвидированы шесть ученых, что подорвало ядерную программу Ирана.
По данным иранского Министерства здравоохранения, в ходе войны погибло более 6000 человек, включая 1060–1190 убитых и до 4870 раненых. Израильские потери составили 28 убитых и 3238 раненых. Удары Израиля затронули не только военные объекты, но и нефтегазовую инфраструктуру, а также штаб-квартиру государственного телеканала. Успех операций приписывается действиям «Моссада», который внедрил агентов, доставил высокоточные вооружения и создал секретную базу дронов близ Тегерана.
Уязвимость руководства: «легкая мишень»
Иранское руководство оказалось уязвимым перед израильскими атаками из-за слабости систем ПВО и точечных операций «Моссада». По данным российских СМИ, Израиль использовал передовые технологии, включая дроны и разведданные, для нейтрализации ключевых фигур. Эксперты отмечают, что успех операций вроде «Красной свадьбы» (ликвидация 30 генералов КСИР) и «Нарнии» (уничтожение девяти ученых) демонстрирует высокую степень подготовки.
Политолог Кирилл Семенов в интервью РИА Новости подчеркнул, что убийство Пезешкиана было бы выгодно Израилю: «Пезешкиан — главный сторонник переговоров с США. Его устранение подорвало бы перспективы диалога между Тегераном и Вашингтоном, что соответствует интересам Тель-Авива». Пезешкиан, по словам эксперта, был готов идти на уступки ради восстановления ядерной сделки, несмотря на внутреннюю критику.
Роль США и международная реакция
22 июня 2025 года США присоединились к конфликту, нанеся удары бомбардировщиками B-2 Spirit по трем ядерным объектам Ирана. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал операцию «смелой и блестящей», заявив, что она уничтожила «ядерные амбиции» Ирана. Президент США Дональд Трамп, комментируя удары, отметил, что их целью было ограничение ядерного потенциала Тегерана, но пригрозил новыми атаками в случае эскалации.
Пезешкиан в интервью Карлсону обвинил Израиль в попытке втянуть США в «вечные войны» на Ближнем Востоке, назвав обвинения в адрес Ирана о покушении на Трампа «инсинуациями Нетаньяху». Он также призвал Трампа «поставить Нетаньяху на место», чтобы избежать дальнейшей дестабилизации региона.
Россия осудила действия Израиля и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийство Хаменеи вызвало бы «решительное осуждение» Москвы. Президент Владимир Путин отказался даже обсуждать такой сценарий, подчеркнув недопустимость подобных действий.
Другие покушения и угрозы
Помимо атаки на Пезешкиана, Израиль обвиняется в попытке покушения на министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. По словам советника министра Мохаммада-Хоссейна Ранджбарана, КСИР предотвратил нападение в Тегеране за несколько дней до переговоров с «евротройкой» в Женеве. Аракчи, несмотря на угрозы, продолжил дипломатическую работу, заявив, что не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, опасаясь покушения, ограничил контакты и выбрал потенциальных преемников, включая трех религиозных деятелей, на случай своей гибели. Президент Израиля Ицхак Герцог, однако, заявил, что Хаменеи не является прямой целью, хотя смена режима в Иране могла бы стать «побочным эффектом» конфликта.
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