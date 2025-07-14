Просрочка по кредитам в России достигла 1,5 триллиона

Просроченная задолженность по потребительским кредитам россиян достигла рекордных 1,5 триллиона рублей. Это максимальное значение за все шесть лет ведения подобной статистики, сообщили в Банке России. За год объем проблемных ссуд вырос на 400 миллиардов рублей, их доля достигла 5,7% от общего объема розничного кредитования.
Причиной увеличения просрочки стало накопление долгов по кредитам, выданным в 2023–2024 годах под высокие процентные ставки заемщикам с повышенным риском. «Рост просроченной задолженности связан с вызреванием кредитов, оформленных в период бурных выдач предыдущих лет», — пояснил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов «Известиям». По его словам, на фоне замедления кредитной активности проблемы с возвратом средств становятся более заметными.
По словам директора Национальных кредитных рейтингов Михаил Доронкин, основная часть просроченной задолженности приходится на клиентов, которые не справились с высокой долговой нагрузкой после оформления кредитов под существенные ставки. Несмотря на то что Банк России в июне снизил ключевую ставку до 20% и продолжает подавать сигналы о дальнейшем снижении, эксперты уверены: этих мер недостаточно для сдерживания роста просроченных долгов.
По данным ЦБ, увеличение объема невозвратных кредитов формирует дополнительные риски для экономики. В конечном итоге финансовая нагрузка может перейти на обычных потребителей через рост стоимости банковских услуг и ограничение доступа к новым займам.
С 1 июля 2025 года Банк России ввел макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребительские кредиты под залог автомобиля, чтобы ограничить выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Эти меры стали ответом на рост проблемных кредитов, который наблюдается на фоне ужесточения условий кредитования и снижения платежеспособности заемщиков. Ранее в 2025 году объем выдачи ипотечных кредитов уже снизился более чем на 50%.
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