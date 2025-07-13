13 июля 2025

Канцлер Германии заявил об угрозе США нанести сильнейший удар по экономике страны

Мерц: США ударят по самому больному месту немецкого экспортного сектора
© Служба новостей «URA.RU»
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Мерц рассказал, чем опасны пошлины США
Мерц рассказал, чем опасны пошлины США Фото:

Возможное введение Соединенными Штатами 30-процентных пошлин станет серьезным ударом по экспортному сектору немецкой экономики. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Если это произойдет, то мы будем вынуждены задвинуть большую часть наших усилий в сфере экономической политики на второй план, потому что это затмит все остальное и нанесет удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора», — подчеркнул канцлер Германии в интервью телеканалу ARD.

Мерц также рассказал, что совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он намерен до 1 августа искать компромисс, который устроит все стороны. По его словам, ранее уже удавалось находить здравые решения в подобных ситуациях. Канцлер выразил надежду, что и на этот раз европейским странам удастся выработать ответ на возможное ужесточение торговых отношений с США.

В последние месяцы Германия сталкивается с внутренними дебатами по вопросам внешней политики и безопасности: канцлер Фридрих Мерц ранее заявлял о необходимости усиления давления на Россию и поддерживал снятие ограничений на использование немецкого оружия Украиной, что вызвало резкую реакцию Москвы. На этом фоне в стране продолжается дискуссия о перспективах отношений с Россией и увеличении военных расходов, а также о размещении американских ракет на территории ФРГ.

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Возможное введение Соединенными Штатами 30-процентных пошлин станет серьезным ударом по экспортному сектору немецкой экономики. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц. «Если это произойдет, то мы будем вынуждены задвинуть большую часть наших усилий в сфере экономической политики на второй план, потому что это затмит все остальное и нанесет удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора», — подчеркнул канцлер Германии в интервью телеканалу ARD. Мерц также рассказал, что совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он намерен до 1 августа искать компромисс, который устроит все стороны. По его словам, ранее уже удавалось находить здравые решения в подобных ситуациях. Канцлер выразил надежду, что и на этот раз европейским странам удастся выработать ответ на возможное ужесточение торговых отношений с США. В последние месяцы Германия сталкивается с внутренними дебатами по вопросам внешней политики и безопасности: канцлер Фридрих Мерц ранее заявлял о необходимости усиления давления на Россию и поддерживал снятие ограничений на использование немецкого оружия Украиной, что вызвало резкую реакцию Москвы. На этом фоне в стране продолжается дискуссия о перспективах отношений с Россией и увеличении военных расходов, а также о размещении американских ракет на территории ФРГ.
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