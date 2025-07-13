Стало известно, когда Зеленский сформирует новое правительство

Новый состав Кабинета министров Украины под руководством Юлии Свириденко может быть сформирован уже на следующей неделе. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.
«Как сообщил информированный источник РБК-Украина, уже на следующей неделе может появиться новое правительство... Правительство возглавит нынешний первый вице-премьер Юлия Свириденко», — сообщается в telegram-канале агенства. По данным «РБК-Украина», действующий президент Владимир Зеленский принял решение о смене правительства, в результате чего Свириденко, ныне занимающая пост первого вице-премьера и министра экономики, возглавит украинское правительство.
Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль может занять пост министра обороны, сменив Рустема Умерова. Последнему, в свою очередь, прочат должность посла Украины в США. В новом составе правительства планируется объединение некоторых министерств и возможные кадровые перестановки среди действующих министров. Окончательный список кандидатов на увольнение пока не определен.
Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что смена правительства Украины может произойти 15 июля 2025 года, и после отставки Дениса Шмыгаля весь кабинет министров уйдет в отставку автоматически. Зеленский уже анонсировал масштабные кадровые перестановки, включая возможные назначения в Минобороны и дипломатические ротации. До этого глава государства также утвердил нового руководителя сухопутных войск.
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