13 июля 2025

В 876 свердловских школах учителям не доплачивали и задерживали зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего пострадали более 900 учителей
Всего пострадали более 900 учителей Фото:

В 876 школах Свердловской области обнаружили нарушения трудовых прав учителей, которым не доплачивали компенсации и задерживали зарплаты. Всего пострадали 934 преподавателя, рассказали URA.RU в прокуратуре.

«Выявлено 365 нарушений трудовых прав педагогов, выразившихся в неполной и (или) несовременной выплате заработной платы и иных причитающихся доплат», — пояснили там. После проверки прокуратура внесла 110 представлений. К дисциплинарной ответственности привлекли 74 должностных лиц, а к административной — 18 должностных и юридических.

Пострадавшим учителям выплатили 240 тысяч рублей, из которых 170,3 тысячи рублей — компенсация. Ситуация находится на контроле у правоохранителей.

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В 876 школах Свердловской области обнаружили нарушения трудовых прав учителей, которым не доплачивали компенсации и задерживали зарплаты. Всего пострадали 934 преподавателя, рассказали URA.RU в прокуратуре. «Выявлено 365 нарушений трудовых прав педагогов, выразившихся в неполной и (или) несовременной выплате заработной платы и иных причитающихся доплат», — пояснили там. После проверки прокуратура внесла 110 представлений. К дисциплинарной ответственности привлекли 74 должностных лиц, а к административной — 18 должностных и юридических. Пострадавшим учителям выплатили 240 тысяч рублей, из которых 170,3 тысячи рублей — компенсация. Ситуация находится на контроле у правоохранителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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