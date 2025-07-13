В 876 свердловских школах учителям не доплачивали и задерживали зарплаты

В 876 школах Свердловской области обнаружили нарушения трудовых прав учителей, которым не доплачивали компенсации и задерживали зарплаты. Всего пострадали 934 преподавателя, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«Выявлено 365 нарушений трудовых прав педагогов, выразившихся в неполной и (или) несовременной выплате заработной платы и иных причитающихся доплат», — пояснили там. После проверки прокуратура внесла 110 представлений. К дисциплинарной ответственности привлекли 74 должностных лиц, а к административной — 18 должностных и юридических.
Пострадавшим учителям выплатили 240 тысяч рублей, из которых 170,3 тысячи рублей — компенсация. Ситуация находится на контроле у правоохранителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!