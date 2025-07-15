Челябинский суд арестовал судебного пристава: она помогала знакомым должникам

Агаповский райсуд Челябинской области арестовал на два месяца старшего судебного пристава Кизильского РОСП ГУ ФССП по региону Алию Суяргулову по делу о превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили в суде. По данным агентства, женщина помогала знакомым должникам снимать аресты с имущества.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Суяргуловой меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2025 года», — сообщили URA.RU в суде.
По данным URA.RU, пристав попалась на помощи своим знакомым. Предварительно, она незаконно снимала запреты на любые действия с их арестованным имуществом. Женщину обвиняют в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий, но следствие ищет еще и факты коррупции в деле.
URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ГУ ФССП по региону. Ответ будет опубликован после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!