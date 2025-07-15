Челябинский суд арестовал судебного пристава: она помогала знакомым должникам

Челябинского пристава отправили в СИЗО по делу о превышении полномочий
© Служба новостей «URA.RU»
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Следствие считает, что пристав превысила свои должностные полномочия
Следствие считает, что пристав превысила свои должностные полномочия Фото:

Агаповский райсуд Челябинской области арестовал на два месяца старшего судебного пристава Кизильского РОСП ГУ ФССП по региону Алию Суяргулову по делу о превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили в суде. По данным агентства, женщина помогала знакомым должникам снимать аресты с имущества.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Суяргуловой меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2025 года», — сообщили URA.RU в суде.

По данным URA.RU, пристав попалась на помощи своим знакомым. Предварительно, она незаконно снимала запреты на любые действия с их арестованным имуществом. Женщину обвиняют в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий, но следствие ищет еще и факты коррупции в деле.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ГУ ФССП по региону. Ответ будет опубликован после получения.

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Агаповский райсуд Челябинской области арестовал на два месяца старшего судебного пристава Кизильского РОСП ГУ ФССП по региону Алию Суяргулову по делу о превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили в суде. По данным агентства, женщина помогала знакомым должникам снимать аресты с имущества. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Суяргуловой меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2025 года», — сообщили URA.RU в суде. По данным URA.RU, пристав попалась на помощи своим знакомым. Предварительно, она незаконно снимала запреты на любые действия с их арестованным имуществом. Женщину обвиняют в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий, но следствие ищет еще и факты коррупции в деле. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ГУ ФССП по региону. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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