Для метротрама в Челябинске построят шесть демонтажных камер

В Челябинске для строительства метротрама возведут шесть спецкамер для демонтажа тоннелепроходческого оборудования. Проект уже одобрили специалисты Главгосэкспертизы россии, сообщили в пресс-службе ГК «Моспроект-3».
«Группа компаний „Моспроект-3“ разработала проектную документацию на возведение шести щитовых камер камер для демонтажа тоннелепроходческого оборудования, при помощи которого будет строиться первая линия челябинского метротрамвая. Проектные решения получили положительное заключение ФАУ „Главгосэкспертиза России“», — сообщает пресс-служба компании.
Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Константин Матвеев сообщил, что для сооружения линии метротрамвая планируется задействовать шесть тоннелепроходческих комплексов. Особенностью данного проекта станет то, что все работы будут вестись в скальных породах закрытым способом с применением буровзрывного метода.
Две камеры будут возведены в местах стыковки новых тоннелей с уже существующими, при этом проходка стартует от остановочного пункта «Улица Овчинникова». Еще две демонтажно-щитовые камеры разместят в тоннелях по направлению к остановке «Улица Косарева». Оставшиеся две камеры появятся в створе тоннелей в районе «ствола № 253», который расположен на расстоянии 170 метров к востоку от перекрестка улиц Каслинской и Калинина. Этот участок считается одним из наиболее сложных на трассе будущей линии: здесь планируется строительство камеры съездов, которая обеспечит соединение рельсов от станций «Улица Каслинская» и «Улица Косарева» через стрелку.
Размеры всех шести камер (длина — 25,2 метра, ширина в своде — от 11 до 14,8 метра, высота — 10,7 метра) определяются требованиями демонтажа тоннелепроходческих комплексов под землей. В них прежнее оборудование разберут и будут передавать на поверхность через тоннели и специальные рампы. Параллельно будут построены горизонтальные соединительные выработки из чугуна диаметром 5,49 метра для отделки перегонных тоннелей. Все это нужно для будущего использования механизированных тоннелепроходческих комплексов, что позволит ускорить процесс строительства метротрамвайной линии в Челябинске.
Завершение строительства первой очереди челябинского метро по маршруту «Север — Юг» запланировано на 2026 год. После этого планируется приступить к возведению линии «Запад — Восток», которая позволит продлить маршрут метротрама до микрорайона Чурилово. В апреле 2025 года на реализацию проекта выделены дополнительные 15 миллиардов рублей.
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