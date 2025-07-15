15 июля 2025

Челябинка взяла «золото» на первенстве Европы по боксу

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Алиса Капустина из Челябинска взяла «золото» на соревнованиях в Европе
Алиса Капустина из Челябинска взяла «золото» на соревнованиях в Европе Фото:

Спортсменка из Челябинска Алиса Капустина победила в финале первенства Европы по боксу среди девушек 15 – 16 лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, соревнования проходили в Сербии.

«Воспитанница спортшколы «Алмаз» завоевала золото первенства Европы по боксу, которое проходит в Сербии. Алиса Капустина не оставила шансов Елизавете Капыл из Беларуси», — сообщили URA.RU в городской администрации.

Девушка одержала победу среди спортсменок 15 – 16 лет. Она доминировала все три раунда финала.

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Спортсменка из Челябинска Алиса Капустина победила в финале первенства Европы по боксу среди девушек 15 – 16 лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, соревнования проходили в Сербии. «Воспитанница спортшколы «Алмаз» завоевала золото первенства Европы по боксу, которое проходит в Сербии. Алиса Капустина не оставила шансов Елизавете Капыл из Беларуси», — сообщили URA.RU в городской администрации. Девушка одержала победу среди спортсменок 15 – 16 лет. Она доминировала все три раунда финала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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