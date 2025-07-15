Челябинка взяла «золото» на первенстве Европы по боксу

Алиса Капустина из Челябинска взяла «золото» на соревнованиях в Европе
Спортсменка из Челябинска Алиса Капустина победила в финале первенства Европы по боксу среди девушек 15 – 16 лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, соревнования проходили в Сербии.
«Воспитанница спортшколы «Алмаз» завоевала золото первенства Европы по боксу, которое проходит в Сербии. Алиса Капустина не оставила шансов Елизавете Капыл из Беларуси», — сообщили URA.RU в городской администрации.
Девушка одержала победу среди спортсменок 15 – 16 лет. Она доминировала все три раунда финала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!