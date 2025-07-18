Пермякам рассказали о погоде до конца июля

В Пермском крае наблюдается второй всплеск июльского похолодания. Температура воздуха в основном не превысит +13…+18°C, в Перми ожидается около +16°C, что примерно на 5°C ниже климатической нормы. Исключением может стать район Чайковского, где подъем температуры до +20°C. Причиной понижения температуры стало проникновение холодных воздушных масс с востока Баренцева моря.
«Ночь с пятницы, 18 июля, на субботу окажется аномально холодной для этого месяца. Температура снизится до +3…+8°C, в Перми — около +6°C. Тем не менее, исторические минимумы побиты не будут. Днем при ясной погоде и умеренном западном ветре воздух прогреется до +20…+25°C, причем самые высокие значения будут отмечаться на севере региона — впервые на этой неделе. В Перми дневная температура достигнет примерно +22°C», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
В воскресенье, 20 июля, в регионе установится более характерная для лета погода. Ночью столбики термометров покажут +9…+14°C, днем — +21…+26°C, в Перми прогнозируется до +25°C. Исключением останется лишь самый север области, где под влиянием очередного холодного фронта температура днем не превысит +18°C.
В начале следующей недели холодная воздушная масса может распространиться и на центральные районы края, однако по мере продвижения она существенно прогреется благодаря сохраняющемуся антициклону. В последующие дни новых волн похолодания не ожидается.
Таким образом, в период с 20 по 25 июля в Пермском крае прогнозируется умеренно теплая погода с дневными температурами в диапазоне +21…+27°C, что соответствует средней климатической норме для данного времени года. Существенного потепления в ближайшей перспективе не предвидится. Наиболее вероятным сценарием остается июль без выраженных периодов жары, как это уже наблюдалось в 2009, 2014-2015, 2017 и 2019 годах.
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