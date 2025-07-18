В Свердловской области отключат радио и телевидение

В Свердловской области с 21 по 24 июля ожидаются перебои в работе теле- и радиовещании. Об этом рассказали на сайте РТРС.
«Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах», — сказано в сообщении. Отключение связано с профилактическими работами.
В Екатеринбурге в понедельник, 21 июля, с 08:00 до 17:00 будут перебои в вещании телевизионных каналов из пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Звезда», «Орфей» и «Мир».
Через день, 22 июля, в Азанке и Асбесте пропадет трансляция каналов из пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанций «Радио Россия» и «Воскресение». Спустя два дня, 24 июля возможны перебои в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Бисерти.
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