18 июля 2025

В Свердловской области отключат радио и телевидение

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение связано с профилактическими работами
Отключение связано с профилактическими работами Фото:

В Свердловской области с 21 по 24 июля ожидаются перебои в работе теле- и радиовещании. Об этом рассказали на сайте РТРС.

«Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах», — сказано в сообщении. Отключение связано с профилактическими работами.

В Екатеринбурге в понедельник, 21 июля, с 08:00 до 17:00 будут перебои в вещании телевизионных каналов из пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Звезда», «Орфей» и «Мир».

Через день, 22 июля, в Азанке и Асбесте пропадет трансляция каналов из пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанций «Радио Россия» и «Воскресение». Спустя два дня, 24 июля возможны перебои в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Бисерти.

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В Свердловской области с 21 по 24 июля ожидаются перебои в работе теле- и радиовещании. Об этом рассказали на сайте РТРС. «Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах», — сказано в сообщении. Отключение связано с профилактическими работами. В Екатеринбурге в понедельник, 21 июля, с 08:00 до 17:00 будут перебои в вещании телевизионных каналов из пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Звезда», «Орфей» и «Мир». Через день, 22 июля, в Азанке и Асбесте пропадет трансляция каналов из пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанций «Радио Россия» и «Воскресение». Спустя два дня, 24 июля возможны перебои в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Бисерти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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