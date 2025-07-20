Возвращение Пакьяо, безнадежное поражение сына легенды и уход «Бриллианта»: как прошла бойцовская ночь

В ночь с 19 на 20 июля прошло сразу три масштабных события в мире единоборств. В Лас-Вегасе на арене «MGM Grand» проходит большой вечер профессионального бокса; на стадионе Уэмбли в Лондоне боксировали Александр Усик и Даниэль Дюбуа; в главном бою турнира UFC 318 выступили легендарные Макс Холлоуэй и Дастин Порье. Самые интересные бои — в обзоре URA.RU.
Сын уральской легенды безнадежно проиграл реванш
Американский боксер Себастьян Фундора одержал доминирующую победу над сыном легендарного уральского боксера Кости Цзю Тимофеем в поединке за титул чемпиона в первом среднем весе, который состоялся в ночь с 19 на 20 июля на арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе. После завершения шестого раунда команда Цзю приняла решение не выпускать спортсмена на следующий раунд, что означало техническое поражение российского боксера.
После шестого раунда угол Тима отказался выпускать его на седьмой раунд. Таким образом, Фундора победил техническим нокаутом и сохранил за собой чемпионский пояс.
Бой продлился семь раундов. В ходе поединка преимущество постепенно переходило к американскому боксеру. Для Цзю это был матч-реванш, однако повторить успех не удалось. Сразу после окончания встречи представители команды российского спортсмена сообщили, что решение отказаться от продолжения боя было принято из соображений безопасности и здоровья боксера.
Украинец собрал полный комплект
Украинский боксер Александр Усик 19 июля во время масштабного вечера бокса на стадионе «Уэмбли» в Лондоне одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа и вернул себе титул IBF. Таким образом он вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Поединок завершился в пятом раунде. Усик нанес точный и мощный левый боковой. Этот удар оказался решающим: капа Дюбуа вылетела изо рта, а сам боксер не смог подняться до окончания отсчета рефери. Александр Усик теперь владеет всеми основными титулами в супертяжелом весе и стал первым боксером в истории, кто дважды завоевывал звание абсолютного чемпиона мира в этой категории.
UFC-318: победа бойца-модели, обидный проигрыш россиянина и прощание с легендой
Немецкий боец и модель Ислам Дулатов, уроженец Чечни, одержал досрочную победу в UFC, нокаутировав американца Адама Фьюджитта в первом раунде. Дулатов известен не только своими спортивными достижениями, но и карьерой в модной индустрии. В 2018 году он вошел в топ-10 лучших мужчин-моделей по версии британского Vogue и заключил контракт с брендом Versace.
Уроженец Красноярска Роман Копылов обиднейшим образом проиграл бразильцу Пауло Коста в со-главном событии турнира. Роман два первых раунда пропускал слишком много ударов. В третьем Копылов набросился на соперника, прижимал его к сетке, но одного раунда не хватило для победы. Судьи единогласно отдали победу южноамериканцу.
В главном поединке турнира встретились действительно легенды ММА: Макс «Благословенный» Холлоуэй и Дастин «Бриллиант» Порье. В нем разыграли пояс BMF — символический титул. BMF расшифровывается как The Baddest Motherf***er («Самый опасный ублюдок»).
В первых двух раундах Холлоуэй наносил гораздо больше урона. Несколько раз удары Макса потрясали Порье. Во втором раунде Бриллиант чуть ли не проиграл техническим нокаутом, но в конце отрезка Дастин нанес серия мощных ударов. После этого Порье попытался задушить Макса, но он не смог завершить прием.
Третий и четвертый раунды прошли в равной борьбе. Порье больше атаковал и владел инициативой, Холлоуэй отбивался и проводит успешные контратаки.
В пятом раунде Порье начал давить на Макса Холлоуэя. Он был более активен, более агрессивен и более точен. Судьи отдали победу Максу Холлоуэю единогласным решением. Таким образом он сохранил пояс BMF.
После боя Порье закончился карьеру. Это был последний поединок Бриллианта, который прошел в родном штате американца. Трибуны все 25 минут боя скандировали имя Дастина.
Возращение легенды
46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо не смог вернуть себе титул, завершив бой за пояс WBC в полусреднем весе против 30-летнего Марио Барриоса вничью. Один судья отдал победу Барриосу (115-113), двое других зафиксировали равенство (114-114). Таким образом, чемпионский пояс остался у американца.
После объявления результатов зрители отреагировали недовольством и освистали решение судей, выражая поддержку филиппинскому ветерану спорта. Боксеры провели 12 раундов.
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