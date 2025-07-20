Авиакомпания получила допуск на полеты из Челябинска в Баку

Авиакомпания «ЮТэйр» получила допуск на перелеты из Челябинска в Баку (Азербайджан). Как следует из приказа Росавиации, перевозчик заявил полет три раза в неделю.
«Воздушная линия „Челябинск-Баку“. Решение: выдать допуск», — отмечено в документе (имеется в распоряжении URA.RU).
Ограничений по соглашениям о воздушном сообщении нет. Это значит, что допуск не зависит от числа перевозчиков на линии и других данных. Аналогичные условия компания получила на полеты в Баку еще из трех российских городов, включая Пермь.
Наличие допуска не означает открытия полетной программы. Кроме российских авиационных властей, разрешительную документацию на полеты также должна оформить принимающая сторона.
Согласно расписанию аэропорта имени Курчатова, в настоящее время улететь в Баку из Челябинска можно по субботам. Время вылета на рейсе компании «Ираэро» назначено на 19 часов уральского времени, а прилет — в 20:50 по местному времени в Азербайджане. На Южном Урале борт приземляется в 17:20 также в субботу.
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