Жители Челябинска снизили цены на сады с домиками в СНТ на ЧТЗ в районе Первого озера. Их предлагают по 160-300 тысяч рублей за объект. Также дешевые дачи можно купить в Копейске и Старокамышинске, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«Сейчас в черте города челябинцы покупают очень много участков, спрос активный. В основном это недорогие сады в Тракторзаводском районе (СНТ Тракторосад 1,2,3), в Советском районе. Также спросом пользуются участки в Копейске и Старокамышинске. Их стоимость начинается от 160 тысяч рублей за объект. Спрос на сады в данных локациях связан с тем, что в городе цены на дачи в других направлениях очень выросли. А тут — снижены», — поделилась Шатрукова.
Как отметила эксперт, такие участки нужно облагораживать, часть из них подтоплена, на некоторых дачах даже растут камыши. Тем не менее, они пользуются у горожан большим спросом. Покупатели планируют привести их в порядок в течении летнего сезона.
На востребованность дач в СНТ на ЧТЗ, а также в Копейске и Старокамышинске повлияло присоединение к городу поселков Пригородный и Западный. Там цены перестали снижаться, потому что собственники либо продают сады по высокой цене, либо снимают с продажи, рассчитывая в будущем реализовать их еще дороже. В среднем участки в черте города, особенно на северо-западе продают сейчас по 3-4 миллиона рублей.
На ЧТЗ в СНТ «Тракторосад 4» продают сад за 200 000 рублей (50 000 рублей) за сотку
сайт «Авито»
В СНТ «Ручеек» в Советском районе продают участок 5 соток с домиком за 300 000 рублей
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Жители Челябинска снизили цены на сады с домиками в СНТ на ЧТЗ в районе Первого озера. Их предлагают по 160-300 тысяч рублей за объект. Также дешевые дачи можно купить в Копейске и Старокамышинске, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Сейчас в черте города челябинцы покупают очень много участков, спрос активный. В основном это недорогие сады в Тракторзаводском районе (СНТ Тракторосад 1,2,3), в Советском районе. Также спросом пользуются участки в Копейске и Старокамышинске. Их стоимость начинается от 160 тысяч рублей за объект. Спрос на сады в данных локациях связан с тем, что в городе цены на дачи в других направлениях очень выросли. А тут — снижены», — поделилась Шатрукова. Как отметила эксперт, такие участки нужно облагораживать, часть из них подтоплена, на некоторых дачах даже растут камыши. Тем не менее, они пользуются у горожан большим спросом. Покупатели планируют привести их в порядок в течении летнего сезона. На востребованность дач в СНТ на ЧТЗ, а также в Копейске и Старокамышинске повлияло присоединение к городу поселков Пригородный и Западный. Там цены перестали снижаться, потому что собственники либо продают сады по высокой цене, либо снимают с продажи, рассчитывая в будущем реализовать их еще дороже. В среднем участки в черте города, особенно на северо-западе продают сейчас по 3-4 миллиона рублей.