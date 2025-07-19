Челябинцы начали распродавать дачи за бесценок. Фото

20 июля 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Сады с домиком в городе продаются по 160 000 — 300 000 рублей за объект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Челябинска снизили цены на сады с домиками в СНТ на ЧТЗ в районе Первого озера. Их предлагают по 160-300 тысяч рублей за объект. Также дешевые дачи можно купить в Копейске и Старокамышинске, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Сейчас в черте города челябинцы покупают очень много участков, спрос активный. В основном это недорогие сады в Тракторзаводском районе (СНТ Тракторосад 1,2,3), в Советском районе. Также спросом пользуются участки в Копейске и Старокамышинске. Их стоимость начинается от 160 тысяч рублей за объект. Спрос на сады в данных локациях связан с тем, что в городе цены на дачи в других направлениях очень выросли. А тут — снижены», — поделилась Шатрукова. Как отметила эксперт, такие участки нужно облагораживать, часть из них подтоплена, на некоторых дачах даже растут камыши. Тем не менее, они пользуются у горожан большим спросом. Покупатели планируют привести их в порядок в течении летнего сезона. На востребованность дач в СНТ на ЧТЗ, а также в Копейске и Старокамышинске повлияло присоединение к городу поселков Пригородный и Западный. Там цены перестали снижаться, потому что собственники либо продают сады по высокой цене, либо снимают с продажи, рассчитывая в будущем реализовать их еще дороже. В среднем участки в черте города, особенно на северо-западе продают сейчас по 3-4 миллиона рублей. На ЧТЗ в СНТ «Тракторосад 4» продают сад за 200 000 рублей (50 000 рублей) за сотку сайт «Авито» В СНТ «Ручеек» в Советском районе продают участок 5 соток с домиком за 300 000 рублей сайт «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска снизили цены на сады с домиками в СНТ на ЧТЗ в районе Первого озера. Их предлагают по 160-300 тысяч рублей за объект. Также дешевые дачи можно купить в Копейске и Старокамышинске, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Сейчас в черте города челябинцы покупают очень много участков, спрос активный. В основном это недорогие сады в Тракторзаводском районе (СНТ Тракторосад 1,2,3), в Советском районе. Также спросом пользуются участки в Копейске и Старокамышинске. Их стоимость начинается от 160 тысяч рублей за объект. Спрос на сады в данных локациях связан с тем, что в городе цены на дачи в других направлениях очень выросли. А тут — снижены», — поделилась Шатрукова. Как отметила эксперт, такие участки нужно облагораживать, часть из них подтоплена, на некоторых дачах даже растут камыши. Тем не менее, они пользуются у горожан большим спросом. Покупатели планируют привести их в порядок в течении летнего сезона. На востребованность дач в СНТ на ЧТЗ, а также в Копейске и Старокамышинске повлияло присоединение к городу поселков Пригородный и Западный. Там цены перестали снижаться, потому что собственники либо продают сады по высокой цене, либо снимают с продажи, рассчитывая в будущем реализовать их еще дороже. В среднем участки в черте города, особенно на северо-западе продают сейчас по 3-4 миллиона рублей.