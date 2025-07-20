В Челябинске отводят воду из зоны подтопляемых эстонских болот

В Челябинске продолжается работа по пробивке заиленных труб, которые отводят воду от эстонских болот в Ленинском районе. Об этом рассказал на аппаратном совещании заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«Из водопропускных труб возле эстонских болот вычерпали более 100 кубометров ила. К концу недели начнут осушать болота. Пока трубы пробиты не полностью, поэтому эффект не очень заметен», — сообщил Агеев.
Агеев добавил, что работа по поручению главы города Алексея Лошкина стартовала на прошлой неделе. Эти трубы на улицах Толстого, Вороновичская, Эстонская не прочищали более 20 лет.
«Заиливание труб составляло от 70 до 100 процентов. Соответственно, вода практически не проходила. За истекшую неделю из них поднято более 100 кубометров ила и вывезено на специальные площадки», — отметил Агеев.
Замглавы города добавил, что работа началась с насосной станции и продвигается в сторону болот. Экспертам осталось пробить последние метры труб и выбить илистые пробки, мешающие отводу воды. На этой неделе чистка труб будет продолжаться, после полного освобождения от многолетних накоплений ила и мусора специалисты начнут спускать воду по отводным каналам на насосную станцию. Когда вода будет спущена, непосредственно на территориии болот будет обустроен водопропускной канал. Это позволит существенно снизить уровень воды на эстонских болотах, которые подтапливают множество частных домов.
В свою очередь мэр города Алексей Лошкин поручил всем главам районов подготовиться к предстоящим дождям, которые синоптики обещают к концу недели. Он подчеркнул, что работа по прочистке заиленных труб нужно ускорить.
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