Строительство участка лыжной трассы возле Карпового пруда согласовали с челябинцами. Карта

Строительство участка лыжной трассы у Карпового пруда согласовали с челябинцами
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Участок лыжной трассы построят в районе Карпового пруда - в зоне зеленый насаждений
Участок лыжной трассы построят в районе Карпового пруда - в зоне зеленый насаждений Фото:

Власти Челябинска разрешили строить второй этап лыжероллерной трассы на участке улицы Усадебной в Центральном районе. Было разрешено изменить вид использования участка, что находится в зоне зеленых насаждений — сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (лыжероллерная трасса 2 этап). Строить лыжную трассу будут в территориальной зоне защитных зеленых насаждений на улице Усадебной, земельный участок 8А в Центральном районе Челябинска», — сообщается на сайте.

Согласно кадастровой карте, площадь участка в районе Карпового пруда — 26,8 тысячи квадратных метров. Разрешение на строительство — юридическая процедура, необходимая для продолжения прокладки лыжероллерной трассы.

Общественные обсуждения об изменениях проекта второго этапа строительства лыжероллерной трассы в Челябинске проходили с 4 июня по 3 июля 2025 года. Речь шла о том, что трасса будет проходить на улице Усадебной — в зоне защитных зеленых насаждений.

Участок расположен в районе Карпового пруда
Участок расположен в районе Карпового пруда
Фото:

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Власти Челябинска разрешили строить второй этап лыжероллерной трассы на участке улицы Усадебной в Центральном районе. Было разрешено изменить вид использования участка, что находится в зоне зеленых насаждений — сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (лыжероллерная трасса 2 этап). Строить лыжную трассу будут в территориальной зоне защитных зеленых насаждений на улице Усадебной, земельный участок 8А в Центральном районе Челябинска», — сообщается на сайте. Согласно кадастровой карте, площадь участка в районе Карпового пруда — 26,8 тысячи квадратных метров. Разрешение на строительство — юридическая процедура, необходимая для продолжения прокладки лыжероллерной трассы. Общественные обсуждения об изменениях проекта второго этапа строительства лыжероллерной трассы в Челябинске проходили с 4 июня по 3 июля 2025 года. Речь шла о том, что трасса будет проходить на улице Усадебной — в зоне защитных зеленых насаждений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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