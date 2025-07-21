Власти Челябинска разрешили строить второй этап лыжероллерной трассы на участке улицы Усадебной в Центральном районе. Было разрешено изменить вид использования участка, что находится в зоне зеленых насаждений — сообщается на сайте мэрии Челябинска.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (лыжероллерная трасса 2 этап). Строить лыжную трассу будут в территориальной зоне защитных зеленых насаждений на улице Усадебной, земельный участок 8А в Центральном районе Челябинска», — сообщается на сайте.
Согласно кадастровой карте, площадь участка в районе Карпового пруда — 26,8 тысячи квадратных метров. Разрешение на строительство — юридическая процедура, необходимая для продолжения прокладки лыжероллерной трассы.
Общественные обсуждения об изменениях проекта второго этапа строительства лыжероллерной трассы в Челябинске проходили с 4 июня по 3 июля 2025 года. Речь шла о том, что трасса будет проходить на улице Усадебной — в зоне защитных зеленых насаждений.
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