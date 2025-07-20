Главе СК доложат о лечении ребенка в Челябинске, которому удалили зубы

Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад после сюжета на федеральном телеканале, где рассказали историю шестилетнего челябинца, которому испортили зубы в стоматологической поликлинике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в Челябинской области после посещения детского стоматолога в медучреждении у шестилетнего мальчика появились осложнения со здоровьем. Главой ведомства дано поручение руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам сюжета", — сообщили в пресс-службе СКР.
Речь идет о шестилетнем челябинце, которому после лечения зубов в стоматологии по полису ОМС пришлось удалить несколько зубов. Три зуба мальчик уже потерял, еще три взялись лечить в частной стоматологии, но без гарантий. Родители переживают, что ближайшая смена зубов у ребенка состоится в 11-12 лет и требуют проверить качество оказания медпомощи, которая привела к таким последствиям. В ведомстве отметили, что по данному факту региональный СК уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ.
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