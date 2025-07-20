20 июля 2025

Главе СК доложат о лечении ребенка в Челябинске, которому удалили зубы

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители настаивают, что в бесплатной стоматологии ребенку испортили зубы
Родители настаивают, что в бесплатной стоматологии ребенку испортили зубы Фото:

Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад после сюжета на федеральном телеканале, где рассказали историю шестилетнего челябинца, которому испортили зубы в стоматологической поликлинике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в Челябинской области после посещения детского стоматолога в медучреждении у шестилетнего мальчика появились осложнения со здоровьем. Главой ведомства дано поручение руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам сюжета", — сообщили в пресс-службе СКР.

Речь идет о шестилетнем челябинце, которому после лечения зубов в стоматологии по полису ОМС пришлось удалить несколько зубов. Три зуба мальчик уже потерял, еще три взялись лечить в частной стоматологии, но без гарантий. Родители переживают, что ближайшая смена зубов у ребенка состоится в 11-12 лет и требуют проверить качество оказания медпомощи, которая привела к таким последствиям. В ведомстве отметили, что по данному факту региональный СК уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ. 

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Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад после сюжета на федеральном телеканале, где рассказали историю шестилетнего челябинца, которому испортили зубы в стоматологической поликлинике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. "В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в Челябинской области после посещения детского стоматолога в медучреждении у шестилетнего мальчика появились осложнения со здоровьем. Главой ведомства дано поручение руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам сюжета", — сообщили в пресс-службе СКР. Речь идет о шестилетнем челябинце, которому после лечения зубов в стоматологии по полису ОМС пришлось удалить несколько зубов. Три зуба мальчик уже потерял, еще три взялись лечить в частной стоматологии, но без гарантий. Родители переживают, что ближайшая смена зубов у ребенка состоится в 11-12 лет и требуют проверить качество оказания медпомощи, которая привела к таким последствиям. В ведомстве отметили, что по данному факту региональный СК уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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