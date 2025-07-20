В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрела одна из самых ядовитых ягод России. Как рассказали в пресс-службе учреждения, сильное отравление обеспечат несколько съеденных ягод.
«Лето – один из двух сезонов, когда незаметное в другое время волчье лыко притягивает взгляд. Все дело в созревших ярко-красных ягодах, которые сейчас выделяются на фоне зеленого подлеска Зигальги», — сообщили в нацпарке.
Волчеягодник считается полностью ядовитым. Сотрудники «Зигальги» порекомендовали не трогать кустарник, чтобы свести к минимуму риск случайного отравления. При этом птицы могут безопасно поедать ягоды этого растения. Когда они соберут «урожай», волчье лыко потеряется из виду до весны.
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