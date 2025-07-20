Экс-чиновнику из Златоуста Горбунову добавили срок в колонии

Бывшему замглавы управления ЖКХ мэрии Златоуста (Челябинская область) Владимиру Горбунову, отбывающему срок за кражу металла с бывшего завода «Булат», добавили к сроку наказание по новому приговору. Прокурор в суде апелляционной инстанции добился, чтобы наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы вступило в законную силу, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Челябинский областной суд с учетом позиции прокурор оставил приговор в отношении Горбунова без изменений. Жалобу адвоката без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Вместе с Горбуновым на скамье подсудимых в суде первой инстанции оказался экс-замдиректора МБУ «Благоустройство» Антон Нагаев. В итоге он получил три года колонии и не стал оспаривать вердикт.
Нагаев и Горбунов были задержаны сотрудниками УФСБ по региону в марте 2022 года. Первого обвинили в мошенничестве, второго в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, мужчины, занимая свои посты, вступили в преступный сговор и похитили у МБУ ЗГО «Благоустройство» бюджетные деньги, которые были выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Средства предназначались для транспортировки и размещения отходов. Изначально ущерб от действий Нагаева и Горбунова оценили в 7 млн рублей, но после проведения экспертизы суд снизил эту сумму до 422 тысяч рублей.
Кроме того, чиновники «кидали» местных предпринимателей. Например, Нагаев обманул коммерсанта на 1,4 млн рублей, обещая закончить выполнение контракта. Горбунов же предложил одному из бизнесменов починить полы в своем управлении. За это он обещал ему всеобщее покровительство.
Версию следствия удалось доказать в суде. В итоге Нагаев получил три года колонии, Горбунов — четыре с половиной. При этом последний выслушал приговор уже будучи в колонии, куда его отправили за кражу металла с бывшего завода «Булат».
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