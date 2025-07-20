Мэр Лошкин поручил прочистить ливневки перед началом дождей

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал проверить ливневки перед началом дождей. Глава города поручил провести профилактику по очистке решеток от мусора и фиксировать места возможных подтоплений, передает кореспондент URA.RU с аппаратного совещания администрации.
«Прогноз на конец недели дождливый. Необходимо провести все профилактические мероприятия по очистке водоприемных решеток от мусора и фиксировать в момент выпадения осадков места возможных подтоплений для того, чтобы ликвидационные мероприятия проводить достаточно оперативно», — заявил Лошкин.
Глава города также уточнил, что в поселке Плановый, где наблюдаются проблемы с подтоплением, продолжается установка новой ливневой канализации. Он выразил благодарность жителям, которые идут на встречу и запускают на свою территорию работников для приведения в норму водоотводных каналов.
Также продолжается работа по пробивке заиленных труб, которые отводят воду от эстонских болот в Ленинском районе. К очистке русла приступили в середине июля, тогда же было озвучено решение по осушению эстонских болот. После ливней в прошлом году близлежащие дома столкнулись с подтоплениями. Тогда губернатор Алексей Текслер лично выезжал на место для оценки ситуации.
Ливни в Челябинской области, по прогнозам синоптиков, продержатся неделю. Дождливая погода накроет регион с 22 июля. Температура воздуха при этом составит от 18 до 25 градусов. Челябинцам также обещали начало температурных «качелей». Днем температура воздуха достигала 31 градуса, а ночью опускалась до двух градусов тепла.
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