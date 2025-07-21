Путин получил послание от президента Ирана

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Лариджани передал Путину послание от иранского лидера Пезешкиана
Лариджани передал Путину послание от иранского лидера Пезешкиана Фото:

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани передал послание президенту России Владимиру Путину от иранского лидера Масуда Пезешкиана. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Али Лариджани в качестве специального посланника президента передал послание и разъяснил взгляды Исламской Республики Иран по вопросам развития региона, международных проблем и двусторонних отношений», — сообщил Багаи. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что беседа Лариджани и Путина, которая прошла накануне в Москве, носила конструктивный характер. В ходе разговора были затронуты темы двусторонних отношений и событий на Ближнем Востоке за последний месяц.

Ранее стало известно, что результатом вчерашней встречи стало то, что Россия и Иран готовят ответ на ультиматум, который ранее Тегерану поставили страны Европы — Великобритания, Франция и Германия. Возможный компромисс призван остановить давление на Иран и избежать дальнейшей эскалации конфликта 

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Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани передал послание президенту России Владимиру Путину от иранского лидера Масуда Пезешкиана. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи. «Али Лариджани в качестве специального посланника президента передал послание и разъяснил взгляды Исламской Республики Иран по вопросам развития региона, международных проблем и двусторонних отношений», — сообщил Багаи. Его слова приводит ТАСС. Отмечается, что беседа Лариджани и Путина, которая прошла накануне в Москве, носила конструктивный характер. В ходе разговора были затронуты темы двусторонних отношений и событий на Ближнем Востоке за последний месяц. Ранее стало известно, что результатом вчерашней встречи стало то, что Россия и Иран готовят ответ на ультиматум, который ранее Тегерану поставили страны Европы — Великобритания, Франция и Германия. Возможный компромисс призван остановить давление на Иран и избежать дальнейшей эскалации конфликта 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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